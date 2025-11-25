Dit is de ideale Porsche als je NIET van sturen houdt

Hoe deze Porsche stuurt is niet relevant.

Een Porsche koop je om te rijden. Zelfs bij ‘alledaagse’ modellen als de Cayenne en de Taycan is er veel aandacht besteed aan de rijeigenschappen. Daarom voelt het een beetje raar om een Porsche te zien waarbij de focus juist achterin ligt.

Het gaat om de Porsche Panamera Turbo Sonderwunsch. Lezers met een héél goed geheugen kunnen nog weten dat we in 2023 al over deze auto hebben geschreven. Toen was de auto echter nog niet klaar en liet Porsche alleen de buitenkant zien.

Nu, twee jaar later, toont Porsche pas het interieur. Dat is in ieder geval wel bijzonder, want zo luxe hebben we een Porsche nog niet eerder gezien. Achterin is zelfs een champagnekoeler geplaatst en een humidor voor sigaren. De klant die deze auto besteld heeft houdt van het goede leven.

Het interieur is verder weelderig aangekleed, met zwart en donkerrood leer, kastanjehout en goudkleurige accenten. Zelfs de bagageruimte is met leer bekleed. Een bijzonder detail zijn de coördinaten op de hoofdsteunen van de voorstoelen. Deze verwijzen naar Zuffenhausen en Leipzig, de locaties waar de Panamera is ontwikkeld.

Het exterieur hadden we in 2023 al besproken, maar dat ben je waarschijnlijk al lang vergeten. Het is een beetje lastig te zien op de plaatjes, maar er zit een kleurovergang in de lak. De kleur verandert van Leblon Violet Metallic naar zwart. Goudkleurige accenten en een pinstripe á la Rolls-Royce dragen verder bij aan de exclusieve uitstraling.

Het gaat om een one-off die gebouwd is in opdracht van een klant, dus als je interesse hebt, is dat heel jammer. Uiteraard kun je wel je eigen Sonderwunsch-Porsche bestellen. Je kunt het zo gek maken als je wilt, zoals Porsche met deze Panamera bewijst.