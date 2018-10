Reacties op het 5e wereldkampioenschap van Hamilton

Een prestatie van formaat.

Lewis Hamilton. Het is heel makkelijk om grappen over deze man te maken. Bijvoorbeeld dat het publiek volgens de Brit altijd en overal even fantastisch is. Feit is wel dat deze man kan rijden. En hoe. Gisteren schreef de Mercedes-rijder voor de vijfde keer het wereldkampioenschap op zijn naam. Hamilton kan zich nu meten met de groten der aarde. We werpen een blik op de reacties vanuit de F1-wereld en daaromheen.

BBC

De BBC kopt meteen groots. Hamilton staat met zijn vijfde titel gelijk aan grootheid Juan Manuel Fangio. De 33-jarige is de derde coureur in de geschiedenis van de sport die vijf wereldtitels heeft weten te behalen. Alleen Fangio en Michael Schumacher gingen hem voor, aldus de BBC. Om Schumacher te evenaren heeft Hamilton nog even te gaan. De F1-legende werd maar liefst zeven keer wereldkampioen.

The Independent

Lewis Hamilton behoort tot grote rijders als Schumacher, Fangio en Senna. Met zijn vijfde wereldtitel staat dit feit als cement vast. Het is niet langer de vraag of, maar wanneer de Mercedes-coureur Michael Schumacher gaat evenaren of misschien zelfs gaat passeren.

Nico Rosberg

In 2016 was het Nico Rosberg die er met de titel vandoor ging. Diezelfde Rosberg feliciteert nu middels een videoboodschap de wereldkampioen. De voormalige F1-rijder weet natuurlijk donders goed hoe het is om wereldkampioen te worden bij Mercedes Petronas.

Alain Prost

Meervoudig wereldkampioen en F1-legende Alain Prost noemt Hamilton de beste coureur van zijn generatie. Niemand was dit seizoen in staat om deze coureur te verslaan.

Marc Márquez

De Spaans motorcoureur verstuurt via sociale media de felicitaties richting Hamilton. De coureur weet zelf ook als geen ander hoe het is om wereldkampioen te worden. In tegenstelling tot Hamilton deed Márquez het op twee wielen, in verschillende klassen.

Gary Lineker

Voormalig voetballer en BBC Sport verslaggever Gary Lineker is vol lof over zijn landgenoot. “The kid is becoming a GOAT.”, aldus de voormalige sportman. De afkorting staat voor Greatest Of All Time, een titel die je in je zak kunt steken.

Congratulations to @LewisHamilton on winning his 5th World Championship. The kid is becoming a GOAT. — Gary Lineker (@GaryLineker) October 28, 2018

Mario Andretti

De 78-jarige voormalige autocoureur Mario Andretti valt voor de bescheidenheid van Hamilton. In vergelijking met Amerikanen die iets winnen was de reactie van Hamilton inderdaad bescheiden te noemen..

Love how modest and mature @LewisHamilton is reacting after achieving his fifth #F1 World Championship. Deserves all the credit @MercedesAMGF1 is giving him and more… — Mario Andretti (@MarioAndretti) October 28, 2018

Damon Hill

F1 wereldkampioen in 1996, Damon Hill, zegt dat ‘we’ trots mogen zijn op de prestaties van Hamilton. Een unieke pionier in de sport met enorm veel zelfvertrouwen.

We should be very proud of our achievements in motorsport and especially proud of what @LewisHamilton has done. He's been a unique pioneer in our sport and shown us all what can be achieved with an undaunted self-belief. He is remarkable by any measure. And he's not done yet. #f1 https://t.co/6fSSsaO0UQ — Damon Hill (@HillF1) October 28, 2018

Chris Harris

Veel snelheid, weinig fouten, de beste coureur van deze generatie. Chris Harris maakt er weinig woorden aan vuil maar slaat misschien wel de spijker op z’n kop.

Best season yet from @LewisHamilton . Searing pace, so few mistakes. Best of his generation now. — chris harris (@harrismonkey) October 28, 2018

Bernhard van Oranje-Nassau

Ook prins Bernhard zat gisteren voor de buis gekluisterd. In eerste instantie feliciteert de Zandvoort-topman Max Verstappen, om daarna de wereldkampioen te feliciteren met de winst.

Congrats @Max33Verstappen for winning #MexicogGP Super race. And to the nwe world champion @LewisHamilton Well deserved pic.twitter.com/z4JLTe7lRP — Bernhard van Oranje (@levi9b) October 28, 2018

Brian Tyler

Ook Brian Tyler liet van zich horen. Het werk van deze man hoor je (onbewust) elke keer weer. Naast het feit dat hij muziek componeert voor de Fast & Furious films, was Tyler ook verantwoordelijk voor het inmiddels welbekende F1 intro deuntje. Tyler zegt gefeliciteerd en deelt een video van een orkest die dé tune aan het spelen is.