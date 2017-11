“De Formule 1 was een ramp voor me”

Is deze boude uitspraak afkomstig uit de mond van A) Taki Inoue B) Toranosuke Takagi C) Yuji Ide D) Tony Fernandes

Inderdaad! Het was E) Sebastian Vettel. Nou ja, stiekem niet uiteraard. Hoewel de Duitser het afgaande op zijn radioverkeer weleens moeilijk heeft, heeft hij veel te danken aan de sport. Doch waar de beste coureurs en teams in het veld een moddervette boterham kunnen verdienen aan de F1, is het voor de backmarkers een kwestie van sappelen en verliezen aanzuiveren. De rekening kan deels gedragen worden door matige coureurs die grif geld neerleggen voor de ‘F1 experience‘, maar de rest zal de eigenaar van het team moeten ophoesten.

Dit alles met de veelal door ijdelheid ingegeven ijdele hoop dat ‘Jouw Naam’s Race Emporium’ op een mooie dag voorop de grid staat naast, of liefst voor de Ferrari’s en McLarens. Wacht, hoezo niet voor de Silberpfeile? Nou, laten we eerlijk zijn: nu is het misschien niet voor te stellen, maar als het even niet meer loopt bij Mercedes en een of andere management-jojo de kosten te hoog vindt oplopen, kan het merk zo weer vertrekken uit de sport. Dat is nou eenmaal wat de grote fabrikanten plegen te doen in de F1.

Ten gevolge van dit gegeven kwam uiteindelijk ook de hoofdpersoon van dit verhaal, Tony Fernandes, ten tonele in het F1-circus. Medio jaren ’00 waren de meeste privé-teams, die in het verleden nog het grootste deel van het veld opmaakten, uitgerookt door immer hoger wordende kosten. Sommigen wisten hun toko te verkopen, zoals Jordan en Minardi. Anderen zoals Arrows verdwenen simpelweg van de grid.

Nou was dat op zich in het verleden nooit anders geweest. De lijst van gelukszoekers die in het verleden een F1-team opstarten en vervolgens snel weer verdwenen is schier eindeloos. Slechts een kleine greep uit de verstofte teamnamen: Eagle, DeTomaso, Connaught, ATS, Ensign, het Nederlandse Boro, Forti, Hesketh, Kojima, Larrouse, Lotus (inmiddels drie keer), Onyx, Osella, Penske, Walter Wolf Racing en @willeme’s favoriet, Andrea Moda F1. Maar iedere keer stond er echter weer een nieuwe sukkel klaar om de plaats van de laatste losers in te nemen.

Behalve na het seizoen van 2009. Tenminste, zo leek het aanvankelijk. De Formule 1 had zichzelf in de vingers gesneden. Bernie Ecclestone maakte er nooit een geheim van dat hij niks ophad met armlastige teams die zijn peperdure feestje kwamen bevlekken. Hij wilde juist grote, kapitaalkrachtige merken aantrekken. In 2008 was de sluwe vos waarschijnlijk trots als een pauw met zeven staarten. De meerderheid van het startveld bestond uit (de facto) fabrieksteams, te weten die van Ferrari, BMW, Renault, Toyota, Honda en (McLaren-)Mercedes. Doch twee jaar later zeiden de helft van deze team ‘oké, doei!’ tegen de oude Bernard, die laatste en de F1 met een groot probleem achterlatend.

Er bleven namelijk nog maar negen teams (dus 18 auto’s) over. Bovendien verkeerden enkele van de overgebleven teams ook niet bepaald in blakende gezondheid. Zodoende werd er snel een plannetje ontwikkeld om alsnog wat nieuw bloed aan te trekken. Max Mosley rekende potentiële teameigenaren voor dat ze met een klein budget competitief zouden kunnen zijn, omdat er een budget cap zou komen. Voor een lekker voordelige motor zou Cosworth zorgen.

We weten immers wat er van deze beloftes gekomen is. De drie nieuwe teams (oorspronkelijk Lotus Racing, USF1 Hispania Racing F1 Team en Virgin Racing genoemd) zijn inmiddels allemaal alweer van het toneel verdwenen. Uiteindelijk zijn de drie net als zovele privé-teams voor hen gebruikt als niet meer dan een stop-gap om de periode te overbruggen tot er weer wat kapitaalkrachtigere partijen gevonden werden om het veld op te vullen. Terugkijkend bij BBC’s Radio 5 Live geeft Lotus/Caterham’s Tony Fernandes dan ook aan dat de Formule 1 voor hem een ramp was.

De Formule 1 was een ramp voor me. Maar goed, niet alles hoeft altijd afgemeten te worden aan hoeveel succes je hebt, ik vind het ook belangrijk in dingen doen waar ik in geloof. En ik stond wel mooi op de grid, met Ferrari, McLaren, en Williams, waar ik altijd tegenop keek. Oké, we stonden achteraan, maar we stonden er. Feit is dat Max Mosley me beloofd had dat de kosten om een F1 team te runnen gehalveerd zouden worden. In realiteit gingen de kosten echter alleen maar omhoog. Een F1-team beginnen uit het niks is tegenwoordig een hachelijke onderneming, ik zie het niet meer gebeuren dat iemand als Eddie Jordan een team op kan zetten en binnen afzienbare tijd een race kan winnen. Achterin het veld gaat het alleen om verliezen aanzuiveren, ook met betalende coureurs. Het is jammer dat echt talent daardoor aan de kant blijft zitten.

