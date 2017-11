Tesla incasseert flinke schade op de beurs

Kroniek van een aangekondigde dood?

Wellicht is het te vroeg om al zo’n boude claim te maken, maar momenteel kunnen de mensen in Shortville, een feestje bouwen. Tenminste, als ze niet gegokt hebben op een plotselinge extreme neergang van het aandeel TSLA op de NASDAQ. Tesla maakte gisteren bekend dat het een adjusted loss van 2,92 Dollar per aandeel had geleden in het laatste kwartaal. Wall Street had een aanzienlijk kleiner verlies van 2,23 Dollar per aandeel verwacht. Maar de grootste daling is er na de tegenvallende cijfers die het bedrijf gisteren naar buiten gebracht alweer uit, zo lijkt het.

Vandaag krabbelt de koers alweer een paar uur rondom de grens van 300 Dollar per aandeel. Dat betekent nog altijd een stijging van zo’n veertig procent ten opzichte van het begin van dit jaar, maar een daling van een dikke twintig procent sinds de top van de koersberg in september. De huidige prijs ligt flink hoger dan het ‘price target’ van 205 Dollar per aandeel dat opper-bank Goldman Sachs vandaag op het aandeel heeft geplakt.

Hoe nu verder? Persbureau Reuters heeft een rondje gedaan in de industrie. De grote aandelenhandelaren zijn net zo verdeeld als enkele maanden geleden over of je TSLA nu moet kopen of verkopen. Maar uit de teksten van de meeste analisten die om een quote gevraagd zijn klinkt toch was scepsis door.

Cowen & Co analysts claimt dat Musk even normaal moet gaan doen:

Tesla needs to slow down and more narrowly focus its vision and come up for a breath of fresh air. Elon Musk needs to stop over promising and under delivering.

Of dat echter zo’n goed advies is bij een bedrijf dat drijft op potentiële gigantische winsten in de (verre) toekomst valt te betwijfelen. Toni Sacconaghi van Bernstein zegt dat Tesla zich maar eens moet gaan bewijzen. Hij voorziet voor TSLA een price target van 265 Dollar per aandeel.

With Tesla’s cash drain growing and production and gross margin visibility low, we see TSLA as a show me story. [It] is clearly still struggling with production issues.

Bij Goldman Sachs draaien ze niet om de hete brij heen. Ze verwachten dat Musk wederom de boer op moet voor extra kapitaal om te verbranden in het tweede kwartaal van volgend jaar. Daarnaast merken ze op dat de verovering van China maar matig wil vlotten. De bank der banken is dan ook duidelijk in haar oordeel: verkopen dat aandeel.

Voor de (amateur) beleggers had The Economist onlangs overigens ook nog een aardig stukje in petto over Tesla, dat samen met Chesapeake Energy, Netflix, Nextera Energy en Uber in de afgelopen tien jaar 100 miljard Dollar verbrand heeft. De strekking van het verhaal: voor bedrijven zoals Tesla gelden de normale regels niet. Of dat eindigt in tranen of in een belachelijk succes daar durven de meesten hun vingers niet aan te branden. Proceed at your own peril…