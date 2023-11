Rechter straft Rick van S: 1 jaar niet rijden en voorwaardelijke celstraf

Rick van S. krijgt een stevigere straf dan het OM heeft geëist.

De Sonja Barend Award. Je zag Humberto Tan al helemaal glinsteren bij de gedachte om die prijs voor de tweede keer in ontvangst te mogen nemen. De goedlachse interviewer die jarenlang niet van de buis te slaan was, ging het eventjes doen.

Maar ja, in plaats van een Camille van Gestel, Volodymyr Zelensky of Wopke Hoekstra kreeg Humberto echter Rick van S. aan tafel. De olijke Brabander zat trillend op zijn stoel vanwege het kort rijden van een Lamborghini Aventador.

Welke straf krijgt Rick van S van de rechter?

Tja, en wat moet je dan? Geen idee. Volgens Rick van S. reed hij niet te hard. Uiteindelijk bleek hij toch een kleinigheidje over de grens te hebben gereden: meer dan drie maal de toegestane snelheid.

Dus ja, dat wordt meer een boete van 100 euro. Zojuist heeft de rechter uitspraak gedaan en de strafmaat is best fors. Dat meldt De Telegraaf, toch de krant van wakker Nederland.

Rick van S. krijgt namelijk een rijontzegging voor 1 jaar. Ook is hij veroordeeld voor een taakstraf én krijgt hij voorwaardelijke celstraf. De rechter was overduidelijk niet onder de indruk van de strapatsen van Rick van S. en wilde dan ook een duidelijk signaal afgeven naar de andere aspirant-coureurs met een YouTube-account. Dat zei de rechter in Zwolle nadat hij de uitspraak had gedaan.

Meer dan 300 km/u

De taakstraf is ook niet mals. Hij moet namelijk maar liefst 120 uur voldoen. De voorwaardelijke celstraf is 2 weken. Dat betekent niet dat Rick van S. de bak ingaat om een cel fabrieksnieuw te maken, maar wordt de celstraf uitgevoerd als hij zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt.

Saillant detail: daarmee is de rechter strenger voort Rick van S. dan het Openbaar Ministerie, alhoewel de taakstraf (150 uur) en rijontzegging (18 maanden) wel korter is geworden.

Rick van S. reed op de A28 bij Rouveen meer dan 300 km/u en bracht daarmee zichzelf, zijn passagier en andere medeweggebruikers in gevaar, aldus de rechter. Au. Extra zuur: ook de verzekeraar keert geen euro uit, waardoor het een duur ochtendje is geworden voor de sympathieke poetsmiljonair, die zelf verklaarde niet te hard gereden te hebben.

Met dank aan Henk voor de tip!