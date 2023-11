Derde generatie Panamera op onbegrensde Autobahn

De derde generatie Porsche Panamera is al bijna klaar. Autobloglezer Jos (niet Verstappen) kwam ‘m tegen bij Stuttgart!

De Porsche Panamera is alweer bijna een oudgediende. De eerste generatie kwam in 2009 op de markt en de tweede zag in 2016 het levenslicht. Het is dus de hoogste tijd voor een nieuwe generatie. Die komt er ook aan!

Een oplettende Autoblog-lezer – Jos genaamd – spotte de auto op de Autobahn in Duitsland. Om precies te zijn op de A8 bij StuttgartHij aarzelde. Jos (niet Verstappen) geen moment en legde de Teutoonse sloep vast op de gevoelige plaat.

Als je heel vluchtig kijkt, lijkt het nóg een facelift te gaan worden. Niets is echter minder waar. We zeggen namelijk niet voor niets derde generatie Porsche Panamera. Het wordt namelijk een nieuwe auto. Dankzij collega @RubenPriest weten we dat de Porsche Panamera ietsje langer gaat worden. Wellicht om zo nog meer afstand te creëren tot de geheel elektrische Porsche Taycan.

Platform

De derde generatie Panamera staat echter wel op een evolutie van het huidige MSB-platform. Dat platform gebruikt Bentley voor de Continental GT en de Flying Spur. Of het een compleet nieuwe generatie is, valt dus te bezien. Wellicht dat het een beetje ia als de Porsche 992-generatie van de 911. Dat is namelijk in basis nog een 991, maar wel met nieuwe motor, exterieur en interieur. De ‘hardpoints’ lijken echter gelijk te zijn.

Over motoren gesproken: er komen diverse V6- en V8-motoren beschikbaar. Wel zal de focus meer komen te liggen op de plug-in hybrides. De huidige generatie kun je krijgen met drie PHEV-aandrijflijnen en dat worden er met de derde generatie Panamera maar liefst vier!

Topmodel derde generatie Panamera

Het topmodel is de Panamera Turbo E-Hybrid en heeft een 4.0 V8 biturbo met elektromotor. Die laatste is nu goed voor 190 pk en resulteert in een systeemvermogen van 650 pk. Belangrijker is misschien het accupakket, dat is 25,9 kWh groot en heeft een 70 procent grotere elektrische range.

Ondanks dat 70% meer range is het gewicht van de accu slechts 22 kg hoger. Helaas betekent dat alleen al de accu van het topmodel al 300 kg weegt, waardoor de auto zo’n 2.300 kg weegt. Dankzij het enorme vermogen moet je alsnog 0-100 km/u kunnen halen in 3,1 tellen en een top halen van 315 km/u.

Qua interieur moet je denken aan wat Porsche gedaan heeft met de Cayenne. Die heeft namelijk veel nieuwe digitale schermen gekregen, maar behoudt desondanks de Porsche ‘look & feel’. De nieuwe Porsche Panamera staat op de planning voor 2024 en zal tot minimaal 2030 in de showrooms blijven staan.

Met dank aan Jos (niet Verstappen) voor de afbeeldingen!