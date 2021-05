Rechtszaak Sjoemelschandaal VW nu in Amsterdam - Autoblog.nl

De rechtszaak omtrent het sjoemelschandaal van VW wordt nu in Amsterdam behandeld.

Ah, Dieselgate! Daar hebben we al een tijdje niets meer over gehoord. Voor wie het even gemist heeft, hebben we een piepkleine samenvatting. Komt ie: Volkswagen jokte over de uitstoot van de auto’s. Dat niet alleen, ze hadden software die kon herkennen wanneer een test werd uitgevoerd. Dus de software schakelde dan over op een heel ander ‘programma’. Daar kwam men achter en iedereen werd boos. Sindsdien is VW overigens ‘ineens’ fan van elektrische auto’s bouwen.

Enfin, de rechtszaken omtrent het sjoemelschandaal lopen nog. Uiteraard begonnen de Amerikanen eerst en met succes. Een groot aantal Volkswagens werd per direct geretourneerd aan VW (met teruggave van het aankoopbedrag). In Nederland duren zulke dingen vaak iets langer. Maar nu buigt de rechtbank in Amsterdam zich over deze zaak.

Rechtszaak Sjoemelschandaal

De aanklager is niet het Openbaar Ministerie, maar Stichting Car Claim. Volgens deze stichting zijn er maar liefst 180.000 gedupeerden aangesloten. Ondanks dat het gaat om het ‘Volkswagen dieselschandaal’, zijn de merken Audi, Seat en Skoda er ook bij betrokken. Daarnaast wordt de zaak ook tegen Pon (de importeur van deze merken), de Nederlandse dealers en Bosch (de leverancier van de software) aangespannen.







Uitspraak?

Het Europese Hof van Justitie heeft na een hele lange periode van procederen eindelijk bepaald dat VW niet gehandeld heeft volgens de regelgeving. De verwachte uitkomst van de rechtszaak is nog niet duidelijk. Vandaag, morgen en overmorgen zal de rechtbank zich buigen over de zaak. Een bestuurslid laat het volgende weten:

Na lang procederen zal duidelijk worden waar gedupeerde autobezitters in Nederland recht op hebben. it kan variëren van het recht op schadevergoeding tot het recht om de sjoemeldiesel terug te geven aan de dealer, tegen terugbetaling van de koopprijs. Guido van Woerkom, bestuurslid Stichting Car Claim.

Wanneer de uitspraak volgt, is niet exact bekend. Men verwacht dat aan het einde van dit jaar. Uiteraard houden we je op de hoogte!