Lexus patenteert RZ 450e, maar wat is het?

De letter Z uit Lexus RZ 450e kennen we nog niet.

Als autofabrikant moeten je namen herkenbaar zijn. Wat blijft immers beter hangen: Kia Sportage of Shuanghuan S-CEO HBJ6474Y? Het zijn eigenlijk alleen gerenommeerde merken die ermee wegkomen om rare codes te gebruiken voor hun motoren.

Lexus

Tussen wal en schip vinden we Lexus. Zij vonden het een goed idee om vanaf hun introductie al gek te doen met badges. Land Cruiser werd LX, grote sedan werd LS, kleine sedans werden ES en GS. Die namen worden nog consequent gebruikt en slaan op zo’n manier ergens op dat je weet waar je aan toe bent, mits je de code begrijpt. L staat voor groot en dus zijn de LS, LX, en LC de grootste auto’s die ze aanbieden per carrosserievorm. S staat dan voor sedan, X voor SUV/crossover en C voor coupé.

Nieuwe naam

Dus als Lexus patent zet op een nieuwe naam, moet makkelijk te kraken zijn wat voor auto het wordt, toch? Ja en nee. Het gaat namelijk om de Lexus RZ 450e. Passen we de logica toe van eerdergenoemde ‘code’, zou het gaan om wat we hier groot en in de VS middenklasse noemen, kijk maar naar de Lexus RX en RC. Maar zoals Lexus al voorgedaan heeft wordt het niet gewoon een Lexus RX met batterijen gaat, want dan zouden ze hetzelfde doen als de Lexus UX 300e. Het lijkt dus om een compleet nieuwe carrosserie te gaan.

Realistisch blijven

Laten we niet te ver de toekomst in kijken en denken dat Z staat voor vliegende auto of zoiets, misschien dat de Lexus RZ 450e gewoon een sportief gelijnde crossover wordt (wat een gruwelijke term trouwens). Het patent is aangevraagd in de VS, Europa en Azië, een universeel model dus.

Elektrisch

Maar de e van elektrisch is er sowieso. En dat moet ook bijna wel, want Toyota stelt het te lang uit. Je kunt nu eindelijk de elektrische UX kopen, maar dat is de enige. Toyota/Lexus wil een stuk of zes elektrische auto’s op de weg hebben tegen 2025. De RZ 450e lijkt hier eentje van te zijn.