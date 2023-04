Wie haalt de ultieme Porsche 996 naar Nederland?

Doe net als collega Ruben en haal deze auto op in Zweden.

Je hebt niet snel de ultieme versie van een Porsche 911, want er altijd weer baas boven baas. De GT3 moet zijn meerdere erkennen in de GT3 RS en daar staat de GT2 weer boven. En dan is er ook nog de GT2 RS.

Die laatste versie kwam pas bij de 997, dus bij de 996-generatie is de GT2 het summum. Als je daar wel oren naar hebt, hebben we goed nieuws: er wordt momenteel een piekfijn exemplaar geveild bij Collecting Cars.

Het betreft een rode 996 GT2 met een kleine 52.000 km op de klok, uitgevoerd met Clubsport-pakket. Dat laatste betekent dat de auto helemaal klaar is om de Nordschleife te bestormen, met een rolkooi, vijfpuntsgordels en een brandblusser aan boord.

Zoals jullie weten is de GT2 in feite de hardcore versie van de Turbo, met enkel achterwielaandrijving én meer vermogen. Waar de 996 Turbo over 420 pk en 560 Nm koppel beschikte, wordt je in de GT2 getrakteerd op 460 pk en 620 Nm aan koppel.

Voor degenen die het lastig vinden om de 911-modellen uit elkaar te houden: de GT2 kun je makkelijk herkennen aan de combinatie van de Turbo-luchtinlaten in de heupen en de grote spoiler. De GT2 heeft ook een unieke voorbumper.

In tegenstelling tot de 996 GT3 is de GT2 nooit met de controversiële spiegelei-koplampen geleverd. De GT2 kwam namelijk in 2002, toen alle modellen van de Turbo-koplampen werden voorzien.

Van de 996 GT2 Mk1 zijn nog geen 1.000 exemplaren gebouwd (963 om precies te zijn), wat voor 911-begrippen behoorlijk zeldzaam is. In Nederland is het zeker een zeldzame verschijning, want er staan slechts 10 stuks op gele platen.

Als je nummer 11 naar Nederland wil halen, moet je zorgen dat je het hoogste bod uitbrengt op Collecting Cars. Meebieden kan nog tot en met 19.40 aanstaande dinsdag. Je moet ‘m wel even ophalen in Zweden, maar dan heb je meteen een leuke roadtrip. Vraag maar aan @rubenpriest, die heeft zijn MC Stradale op precies dezelfde manier naar Nederland gehaald.

Meer lezen? Alles over dit onderwerp lees je op de pagina over autoveilingen.

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!