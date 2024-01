Red Bull: “Falen Albon naast Verstappen komt door Hamilton”

Red Bull komt met een opvallende gedachtegang over Alexander Albon.

Na werken op een boorplatform of voor een leerlooier in Bangladesh is teammaat zijn van Max Verstappen zo’n beetje het moeilijkste beroep op aarde. Onze held Max is inmiddels dermate snel in de Red Bulls dat er geen kruid tegen gewassen is. Ricciardo voelde het al aankomen en koos verstandig voor de vlucht vooruit. Daarna had Red Bull vervanging nodig en gooide het Pierre Gasly en Alexander Albon voor de Dutch Lion. Maar zij werden binnen no-time opgeschrokt.

Opgerookt

Voor Pierre duurde het een dik half seizoen. Dat kwam ook omdat hij de pech had ‘de eerste te zijn’. Met de kennis van nu weten we dat ook Albon en een gearriveerde F1 coureur als Perez niet opkunnen tegen Max. En hebben Pierre en Alexander laten zien dat ze wel degelijk prima mee kunnen draaien in de F1. Maar destijds leek het alsof de Franse GP2 kampioen er helemaal niks van kon. Zijn vervanger met Britse en Thaise roots kreeg wat langer de tijd. Doch ondanks dat Albonio in de races aanvankelijk wat beter uit de verf leek te komen dan Gasly, waren de resultaten uiteindelijk erg vergelijkbaar. Zodoende kwam Perez in beeld, maar inmiddels weten we dus hoe dat loopt.

Niet te vergelijken met Verstappen

In feite bewijst de Mexicaan zijn twee voorgangers daarmee een enorme dienst. Een dergelijke oorwassing door een teammaat betekent meestal een flinke knik in zo niet het einde van een F1 carrière. Maar afgedroogd worden door Max is inmiddels gewoon ‘de verwachting’. Zelfs teammaat Christian Horner zegt dingen als ‘je mag Perez niet vergelijken met Verstappen’ als de Mexicaan weer eens Q3 niet haalt. Best wel bijzonder.

Beter dan tweede garnituur

Enfin, Albon heeft de afgelopen twee seizoenen laten zien dat hij geen kind heeft aan coureurs als Latifi en Sargeant. Nu zijn dat ook niet de beste coureurs ooit, maar het bevestigt in ieder geval dat AA23 echt geen koekenbakker is. Door zijn prestaties in de Williams, wordt hij zelfs in verband gebracht met een nieuwe kans bij een topteam in de vorm van Ferrari. Hoewel het er nu weer naar uitziet dat ze daar nog even doorgaan met Leclerc en Sainz. Hoe dan ook roept het de vraag op hoe het nou zo ‘mis’ kon gaan bij Red Bull voor de voormalig kart-kampioen.

Muis op amfetamine

Albon zelf heeft daar ooit al over gezegd dat Verstappen van een extreme auto houdt. Een auto met zoveel overstuur, dat alleen hij ermee uit de voeten kan. Alsof je de muis van je computer op de hoogste sensitiviteit zet, zo omschrijft de Britse Thai het. Een interessante theorie. Doch Helmut Marko, denkt dat het ergens anders aan ligt. Namelijk aan Lewis Hamilton:

Hij lag tweede in Brazilië in 2019 toen Hamilton hem van de baan af reed. Het volgende jaar probeerde Alex om Hamilton aan de buitenkant in te halen op de Red Bull Ring. Maar Hamilton tikte hem het grind in. Die race had hij anders gewonnen. Hij had een lange tijd nodig om daarvan bij te komen. Alex is enorm snel, maar misschien is hij te aardig. Hij lijkt wat dat betreft een beetje op David Coulthard. Iedereen vindt hem leuk, maar hij is niet hard genoeg. Helmut Marko, heeft zelf wel een keiharde kop

Deo volente

Nu is het inderdaad zo dat Alexander die race in Oostenrijk gewonnen zou hebben. En wie weet blijkt het over tien jaar zijn enige kans op een zege te zijn geweest. Maar of dat nu het verschil had gemaakt? Een confidence boost is natuurlijk nooit slecht voor je prestaties. Maar Perez wint ook wel eens. Daarna wordt hij toch weer gewoon van de baan geveegd door Max. Het lijkt dan ook een beetje gratuite manier van Marko om Hamilton een plaagstoot te geven. Iets wat Der Helmut nog minimaal drie jaar zal blijven doen, deo volente. Waarvan akte.