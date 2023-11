Hamilton informeerde bij Red Bull voor een zitje

Ja ja, aan Lil Lewis heeft het niet gelegen.

Zoals gewoonlijk duurde het eventjes voordat Lewis Hamilton een monsterlijk miljoenencontract tekende bij het team van Mercedes AMG GP Petronas. Ditmaal was het spannender dan ooit, eigenlijk.

De vorige keer was Hamilton meervoudig wereldkampioen en was de auto van Mercedes bijkans onverslaanbaar. Dus dat die combinatie miljoenen ging kosten: geen probleem.

Hamilton informeerde beschikbaarheid bij Red Bull

Hamilton heeft zijn gages nog niet naar beneden bijgesteld, maar de auto is niet meer in staat om races te winnen. Dus ging Lewis Hamilton onderhandelen voor de beste deal. Maar daarvoor bleef Lewis niet alleen kijken naar Mercedes.

Welnee, Lewis Hamilton benaderde ook Red Bull voor een zogenaamde interessepeiling. Dat bevestistigt Red Bull-teambaas Christian Horner aan de Daily Mail. Breek! Nu is het niet zo dat de bijna achtvoudig wereldkampioen bij het motorhome naar binnenliep en met Helmut Marko ging praten over salaris, een auto van de zaak, inclusiviteit, bonussen en reiskostenvergoeding

Nee, de ‘entourage’ van Lewis Hamilton (het team van managers, kledingadviseurs, agenten) hebben Christian Horner benaderd of er mogelijkheden waren.

Horner open en eerlijk

Er gingen ook wilde geruchten dat Hamilton Ferrari benaderd zou hebben, maar vanuit kamp Hamilton en kamp Ferrari wordt dat hardnekkig ontkend. Wat dat betreft is het opmerkelijk dat Horner is zo luchtig, open en eerlijk over is:

We hebben diverse gesprekken gehad omtrent de komst van Lewis Hamilton naar het team. Ze hebben ons daarover een paar keer benaderd. Het meest recentelijk is aan het begin van dit seizoen was er de vraag of wij interesse hadden. Ik zie het niet gebeuren dat Max en Hamilton samen kunnen werken. De dynamiek klopt dan niet. We zijn 100% tevreden met wat we nu hebben. Christian Horner, doet niet aan geheimhouding.

Nou goed, we snappen het allemaal wel. Het is dan ook allemaal heel erg logisch. Red Bull is op dit moment het beste team en Lewis Hamilton is een van de beste coureurs van het veld. Een combinatie van Hamilton en Verstappen zou bijna van Prost-Senna-esque proporties zijn. Voor de sport zou er niets mooier zijn dan dat die twee voor het zelfde team rijden. Maar ja, dat gaat dus (nog) niet gebeuren.