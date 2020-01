Red Bull geeft toe: Hulkenberg was een optie

Is 'ie dat dan stiekem nog steeds?





Nog meer uitlatingen van Helmut Marko op je beeldscherm! De bezetting van het zitje naast Max Verstappen bij team rode stier zal wel een punt van discussie blijven totdat er iemand inzit die Max een beetje bij kan houden. Of totdat we met zijn allen accepteren dat helemaal niemand dat kan wellicht. Enfin, nadat we eerder vanmiddag al berichtten over de relatie tussen Red Bull en Carlos Sainz, gaan we vanavond nog even verder met Sainz’ oude teammaatje Nico Hulkenberg.

Ook hij werd immers vorig seizoen nadrukkelijk in verband gebracht met de Oostenrijkse renstal, vooral nadat bleek dat hij zijn zitje bij Renault zou gaan verliezen. De optelsom leek logisch: Red Bull moest in feite alsnog een opvolger vinden voor Ricciardo en Hulkenberg deed bij Renault ongeveer hetzelfde als Ricciardo. Een plus een is twee…

Marko bevestigt nu dat er inderdaad meerdere gesprekken gevoerd zijn met Hulkenberg, met name in augustus. Der Helmut wil wel benadrukken dat het initiatief daarvoor van de Hulk zelf kwam en niet van Red Bull. Desalniettemin is de optie om Hulkenberg te contracteren wel overwogen door de renstal, die er op dat moment niet zeker van was of Albon goed genoeg was voor het zitje:

We wisten niet hoe Albon voor de dag zou komen bij Red Bull Racing, dus we hebben de mogelijkheid [om Hulk te contracteren] open gelaten. Maar Albon deed het vervolgens goed, dus hebben we toen geconcludeerd dat er geen plek was voor Hulkenberg bij ons.

Helaas pindakaas dus voor de Nederlands sprekende Duitser. Wat uiteraard ook in het nadeel van de Duitser sprak was dat hij geen product van Red Bulls opleidingsprogramma is. Volgens Marko zou hem contracteren daarom het verkeerde signaal afgeven:

Het [Hulkenberg een contract geven] zou ook een breuk zijn met onze manier van aanpak. Voor de coureurs in ons opleidingsprogramma is het natuurlijk een enorme motivatie om te weten dat als ze het goed doen ze ook echt een grote kans hebben de F1 te halen.

Desalniettemin sluit de markante Oostenrijker niet uit dat er ooit nog outsider wordt aangetrokken, maar die moet dan wel ‘duidelijk beter’ zijn dan de eigen kweek:

Je hoort mij niet zeggen dat we nooit een outsider zullen aantrekken, maar die moet dan wel duidelijk beter zijn [dan onze eigen coureurs]

Dat is dan weer een beetje pijnlijk voor Nico natuurlijk. Had hij nou toch maar dat podium gescoord in Duitsland eind juli…