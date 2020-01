Red Bull gooit schaduw op de familie Sainz

Hebben ze bij Red Bull spijt dat Carlos Sainz niet de teammaat van Max Verstappen is? Welnee joh!





Was 2019 een goed jaar voor Red Bull Racing? Het lijkt een simpele vraag, maar het antwoord erop formuleren is toch best lastig. Het team ging zoals het een topteam betaamt natuurlijk voor de titel, maar wist vooraf al dat dit ambitieuze doel lastig te behalen zou zijn. Het zou immers pas het eerste samenwerkingsjaar met Honda worden. In dat opzicht zijn drie overwinningen en een derde plek voor Max Verstappen in het wereldkampioenschap niet slecht te noemen.

Aan de andere kant; ondanks die derde stek voor Max werd Red Bull Racing als constructeur derde in de eindstand, achter Ferrari. Je zou dus ook kunnen zeggen dat ze in dat opzicht de bal wel een beetje hebben laten vallen. Zeker als je in ogenschouw neemt dat beide coureurs van Ferrari niet per se elke race hun puntenscores gemaximaliseerd hebben. Helaas konden zowel Pierre Gasly als Alexander Albon niet toveren met de RB15 op de manier waarop Max dat kon. Dat is dan eigenlijk nog zachtjes uitgedrukt. Met een betere ‘tweede rijder’ naast Max had het team zomaar voor de rode brigade kunnen eindigen, toch?

Deze vraag dringt zich des te meer op daar uitgerekend Carlos Sainz best of the rest werd in het kampioenschap. Eigenlijk is dat niet eens de juiste term, want ironisch genoeg finishte ex-Red Bull protegé Sainz met de McLaren vóór Albon als Gasly in de eindstand. Dat beeld vertekent een beetje omdat Max’ teammaatjes van afgelopen seizoen ook een half jaar in de Toro Rosso zaten. Desalniettemin maakt de kille eindstand het extra verleidelijk om te poneren dat ‘Chili’ beter in die andere RB15 had kunnen zitten.

Een gek scenario was dat in ieder geval niet geweest. Sterker nog, Red Bull had de keuze na het vertrek van Ricciardo in eigen hand. Sainz reed toen weliswaar al bij Renault, maar alleen bij de gratie van Red Bull waar de Spanjaard nog onder contract stond. Helmut Marko gaf echter de voorkeur aan Pierre Gasly, in plaats van de optie om Sainz te herenigen met Verstappen. Op basis van prestaties en ervaring best apart, daar de Spanjaard bij Toro Rosso bijvoorbeeld het kwalificatieduel gewonnen had van diezelfde Verstappen. Ooit -shocker!- durfden we ons zelfs af te vragen of Sainz misschien niet beter was dan Verstappen. Doch Marko heeft geen spijt, zo laat hij optekenen bij GPupdate:

Carlos werd bij ons geconfronteerd met ene Max Verstappen. De keuze ging toen eigenlijk tussen die twee: wie laten we promoveren? En dan kom je tot de kern: Carlos is snel – anders hadden we hem überhaupt niet opgepikt – maar hij is geen Verstappen. Wij hebben Carlos geholpen in zijn carrière en hoefden hem ook niet te laten gaan. Maar wij hebben zelf de overgang naar Renault en later McLaren mogelijk gemaakt. We hebben een goede relatie, maar op dat bewuste moment hadden we ook ene Verstappen in het team en daar zitten nou eenmaal verschillen tussen

Op zich een duidelijke mening van Der Helmut, maar eigenlijk het antwoord op de verkeerde vraag. Het issue is niet of Sainz beter is dan Verstappen, maar of hij beter is dan Albon en Gasly. Doch door de regeltjes door lezen we nog een andere reden waarom de keuze niet op de Spanjaard is gevallen, die te maken heeft met diens gelijknamige vader:

Of hij [Sainz senior] een vader is die veel aan politiek doet? Dat zou ik niet zo zeggen. Hij is alleen zo’n racevader die niet objectief kan zien wat verstandig is.

Helmut lijkt hierbij te doelen op de polemieken die naar verluidt op instigatie van Sainz senior ontstonden vanuit de Spaanse media in de periode dat Max en Carlos samen bij Toro Rosso reden. Maar Marko is aan het einde toch opvallend mild in zijn oordeel wat dit betreft:

Het is wel volledig begrijpelijk. Hij [Sainz senior] wil altijd de dingen, waarvan hij gelooft dat ze goed voor zijn zoon zijn. Maar daarin is hij zeker geen uitzondering. En dit is absoluut nog niet het ergste geval geweest.

Is dat dan toch een klein beetje toenadering die voorsorteert op een nieuw dienstverband van Sainz bij Red Bull Racing, of vermoordt Helmut de familie Sainz gewoon met kindness? Laat het weten, in de comments!