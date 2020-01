Hack een Tesla Model 3, win een half miljoen

...en een Tesla Model 3.





Het zou kunnen dat je jaar matiger begonnen is dan je zou willen. Stel, je wilde voor de jaarwisseling op de valreep nog even zo’n Tesla Model 3 scoren om keihard bijtellingsvoordeel te halen, maar je was te laat. Stel dat je daarnaast een staatslot gekocht hebt voor 31 december, maar weer niet gewonnen hebt. Ja, dan heb je natuurlijk een heel zwaar leven.

Gelukkig kan je beide zaken in één klap goedmaken. Het enige wat je hoeft te doen is je zwarte hoed opzetten en een Tesla Model 3 hacken. Slaag je daarin dan is het Zero Day Initiative (ZDI) bereid je te belonen met 500.000 Dollar én een Tesla Model 3. Deze aparte beloning is deel van ZDI’s PWN2OWN feestje, dat voor 18-20 maart op de kalender staat in Vancouver, Canada.

De hoofdprijs is alleen weggelegd voor h4x0rz waarmee je de volledige controle over de Tesla Model 3 krijgt. Bij wijze van spreke zou je daarmee alle fansla’s naar dezelfde locatie kunnen autopiloteren, zodat ze alleen elkaar kunnen vermoeien met hun eindeloze verhalen over de vermeende superioriteit van Tesla. Op zich logisch dat daar een forse beloning tegenover staat dus.

Er zijn echter ook ‘troostprijzen’ voor het hacken van louter afgebakende systemen zoals de infotainment. Op zich ook leuk, want dan kan je de fansla achter het stuur bijvoorbeeld trakteren met Henk Wijngaardens Met de vlam in de pijp op een endless loop. Het infotainment hacken mét behulp van een USB-stickie levert je nog altijd een prettige 35.000 Dollar op.

Kortom, ben jij goed met nullen en eentjes, kijk dan even op de site van ZDI. Ook als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor ons allen…