Red Bull geen trek in Alonso: “laat overal chaos achter”

En zo is het maar net.

Niet iedereen is het erover eens dat de overname van Liberty Media de Formule 1 zorgt voor de beoogde positieve veranderingen. Ondergetekende kan zich niet geheel vinden in deze mening. Een perfect voorbeeld om te bewijzen dat Liberty Media het wél bij het rechte eind heeft, herkennen we in de recentelijk begonnen podcast Beyond The Grid. Hierin komen verschillende toonaangevende figuren, zoals coureurs, teambazen en commentatoren aan het woord. In de nieuwste aflevering doet Red Bull Racing-teambaas Christian Horner een boekje open over de opvolger van Daniel Ricciardo.

Sinds de schokkende onthulling dat Daniel Ricciardo een gewaagde overstap doet naar het fabrieksteam van Renault, worden we doodgegooid met mogelijke opvolgers voor zijn positie. In plaats van uit te gaan van de voor de hand liggende coureurs, Red Bull-talenten Carlos Sainz en Pierre Gasly, hebben voldoende stemmen durven roepen dat de Oostenrijkse equipe Daniel’s opvolger zoekt buiten haar eigen perken. De coureur die het meest met Red Bull in verband werd gebracht, was Fernando Alonso.

Ten tijde van het schrijven van mijn column over de stoelendans was ik wel degelijk op de hoogte van dit gerucht, maar aandacht besteden aan het idee deed ik niet. In mijn ogen is Alonso’s vertrek naar Red Bull namelijk even plausibel als Sainz’ (mogelijke) terugkeer naar het team. Sterker nog, ik durf wel te beweren dat Alonso’s ‘overstap’ naar Red Bull nog minder logisch is dan die van Sainz. Het karakter van Alonso is immers vele malen vuriger dan de zoon van de legendarische rallycoureur. De 37-jarige Spanjaard bewees dit vooral in 2007, toen hij bij McLaren ineens zijn gelijke vond in een piepjonge, debuterende Lewis Hamilton.

Gezien Red Bull’s geschiedenis met onderling strijdende teamgenoten (Vettel & Webber), spreekt het voor zich dat Christian Horner niet zit te wachten op de komst van Fernando Alonso. De tweevoudig Formule 1-kampioen vormt, in dat geval, immers een duo met Max Verstappen. In het (onwaarschijnlijke) scenario dat Alonso bij Red Bull het stoeltje van Ricciardo mag overnemen, heeft teambaas Horner zo niet een nóg fanatieker duo in handen dan de Duits-Australische combinatie waarmee hij tussen 2009 en 2013 te maken had.

Het is dan ook niet geheel verrassend dat Horner in zijn gesprek met Tom Clarkson de volgende, glasheldere woorden uitsprak:

“I’ve got huge respect for Fernando, he’s a great, fantastic driver, but it would be very difficult to see. He’s tended to cause a bit of chaos wherever he’s gone. I’m not sure it would be the healthiest thing for the team for Fernando to join. Our preference would be to continue to invest in youth then take a driver who is obviously close to the end of his career.”

Die laatste zin… ouch. Goed, maar wie moet het dan wél worden? Horner doet uiteraard nog geen concrete beloftes, maar laat wel vallen dat zowel Carlos Sainz als Pierre Gasly, evenals een reeks andere coureurs buiten het talentenprogramma van Red Bull om worden overwogen. Wellicht dat Sergio Perez een kans krijgt?