Column: zo gaat de F1-stoelendans zich ontvouwen

Een uiteenzetting van de zaken, die gisteren werden afgetrapt door Ricciardo.

Ik weet nog goed waar ik was toen ik vernam dat Daniel Ricciardo aankondigde de schokkende overstap te maken naar het fabrieksteam van Renault. Op mijn laatste vakantiedag wandelde ik, vergezeld door een drietal vrienden, door de straten van Riga toen @jaapiyo besloot het immer rustige Autoblog-groepsgesprek op stelten te zetten.

Te warm om te lezen? Scroll naar onder en aanschouw onze voorspelling!

Goed, nu zijn mijn whereabouts niet eenvoudig te vergeten daar het nieuws amper een dag jong is, maar dat mag de magnitude van het nieuws niet drukken. Ricciardo’s aankomende overstap van het geteisterde Red Bull Renault–volgend jaar Honda–naar het fabrieksteam heeft immers een groot aantal gevolgen voor de rijdersmarkt. Menig team en coureur zal momenteel al zenuwpezend heen en weer bewegen op de stoel nadat, in slagvolgorde, Red Bull, Renault en Ricciardo het nieuws naar buiten brachten.

Helemaal onlogisch kunnen we de gedurfde sprong niet noemen. Hoewel Red Bull zichzelf graag prijst met het misvormde idee dat beide coureurs als gelijken worden behandeld, is het alom bekend dat er eigenlijk altijd maar één coureur de volledige aandacht krijgt. In het tijdperk van Vettel en Webber was het eerstgenoemde die de voorkeur kreeg van Dr. Helmut Marko, Dietrich Mateschitz en Christian Horner en zodoende vier wereldtitels kon binnenhengelen. Hoewel de Brits-Oostenrijkse equipe zegt afgestapt te zijn van een zo opvallende tactiek, spreekt het eigenlijk voor zich dat Max Verstappen, tot groot genoegen van de Nederlandse bevolking, de aangewezen persoon is om het team terug naar de prijzen te brengen. Zijn supertalent kan niet genegeerd worden, dus is er weinig ruimte voor de inmiddels 29-jarige Daniel om zijn droom wereldkampioen te worden te verwezenlijken. Red Bull pochte misschien met het idee dat het verlengen van het contract van de Australiër slechts een formaliteit was, aan het einde van de dag kiest de altijd lachende Ricciardo eieren voor zijn geld.

In eerste instantie heeft Ricciardo’s overstap naar Renault Sport F1 de nodige gevolgen voor het kamp van Red Bull. Max zal ongetwijfeld een sterkere, meer sturende rol krijgen binnen het team, maar wie er naast hem een plekje krijgt is allesbehalve zeker. Menig Formule 1-fanaat gaat er vanuit dat Carlos Sainz Jr. zichzelf naast Verstappen zal nestelen, maar een directe ruil tussen Renault en Red Bull staat bepaald niet vast; dit terwijl het contract van Sainz dit wél doet vermoeden. Dit heeft voornamelijk te maken met de relatie tussen de twee jonge talenten. In hun dagen bij Toro Rosso kregen de twee het meermaals met elkaar aan de stok, zowel op als naast de baan. We kunnen het natuurlijk niet met zekerheid stellen, maar de kans dat de directie van Red Bull zit te wachten op een periode vergelijkbaar met die van Hamilton en Rosberg lijkt vrij onwaarschijnlijk. Een vertrek van Sainz naar McLaren lijkt logischer, aangezien Carlos aldaar de naar de IndyCar vertrekkende Alonso op kan volgen. Alonso, die ongetwijfeld een goed woordje voor Sainz zal doen, beseft nu eindelijk dat hij niet nog eens kampioen zal worden en zet zijn zinnen op het realiseren van de Triple Crown.

Wie komt er dan wel naast Max terecht? In mijn ogen is Pierre Gasly de aangewezen persoon. De Fransman wordt misschien niet gezien als het grootste supertalent, hij kan wel degelijk sturen. Een onderschat coureur, dat is hij. Niet vreemd, want in in zijn kampioensjaar in de Formule 2 werd Pierre enigszins overschaduwd door de debuterende Antonio Giovinazzi. Daarna was Gasly ervan overtuigd dat hij een zitje zou krijgen bij Toro Rosso, maar enkele overmoedige uitspraken zorgden ervoor dat hij op een zijtraject werd gezet in de Japanse Super Formula. Echter bewees hij ook daar zijn talent, door het kampioenschap bijna direct te winnen. Zegevieren deed hij niet, want een supertyfoon gooide vrijwel letterlijk roet in het eten. De laatste twee wedstrijden werden niet verreden en Pierre kreeg zodoende geen kans op de eindoverwinning.

Het vertrek van Pierre Gasly naar moederteam Red Bull komt als een groot geluk voor Brendon Hartley. De Kiwi presteert eigenlijk ondermaats, maar nu Gasly het plekje van Ricciardo moet vullen bij Toro Rosso zal het team hem onder het mom van continuïteit niet de deur wijzen. Naast hem? Wel, de talentenpoel van Red Bull begint aardig op te drogen, maar er zijn een aantal opties. Lando Norris wordt al veelvuldig genoemd, ondanks zijn connectie met McLaren, maar naast hem zijn er een aantal andere Formule 2-coureurs die niet overzien moeten worden. Alexander Albon laat regelmatig fenomenale dingen zien en verdient zeker een kans, maar ook een Nyck de Vries (eveneens onderdeel van McLaren) hoeven we niet te overzien. Wie het ook wordt, één ding is zeker: Red Bull zal creatief moeten zijn.

Ricciardo’s overstap naar het fabrieksteam van Renault betekent eveneens een doorn in het oog voor Esteban Ocon. De Fransman, die voornamelijk verbonden is aan Mercedes, kwam in Hockenheim nog in het nieuws doordat de paddock ervan overtuigd was dat Renault hem zou contracteren. Nu de stoeltjes bij zowel Renault als Mercedes zijn vergeven, kijkt Ocon ineens tegen een reeks dichte deuren aan. Begint hij dan aan zijn derde jaar bij Force India? De kans is vrij groot. Voor hem zit er niets anders op dan wachten. Het team bevindt zich echter in onstuimige wateren. Lawrence Stroll, ‘vader van’, zal uitkomst bieden, het team redden en zijn zoon een stoeltje geven. En om eerlijk te zijn, zo erg vind ik dat niet. Sinds Stroll voor het team van Williams rijdt hebben ze weinig tot niets laten zien. Geef hem een iets betere bolide, dan oordelen we.

Sirotkin zal echter blijven bij Williams. De Rus neemt een flinke zak geld mee, en die kunnen ze in Grove prima gebruiken om de auto te verbeteren. Naast hem: George Russell. De jonge Brit en huidige leider in het Formule 2-kampioenschap is de oogappel van Mercedes. Daarbij gooit hij hoge ogen in de enkele vrije trainingen die hij toegewezen krijgt, door bijvoorbeeld onofficiële baanrecords te verbreken. Williams, dat hierdoor extra geld of gratis motoren krijgt van leverancier Mercedes, zal Russell zodoende met open armen ontvangen.

De laatste drie teams staan iets verder van het verhaal vandaan, daar deze allemaal met Ferrari-motoren rijden. Voor het fabrieksteam hebben we goede hoop: Vettel blijft, maar Charles Leclerc zal Kimi Raikkonen vervangen als tweede coureur. In mijn ogen is Haas namelijk niet meer de grote stap vooruit, zoals dat eerst het geval was. Sauber heeft zich dit jaar weten te ontplooien tot een verrassende middenvelder. De auto is, zeker in de handen van de klinische Monegask, een kracht om rekening mee te houden. Leclerc zal dit jaar nog een top vijf scoren en bewijst daarmee dat hij rijp is voor het échte werk. Zijn plek bij Sauber wordt ingenomen door Ferrari-pupil Antonio Giovinazzi. De Italiaan komt terecht naast Marcus Ericsson, die voor de laatste maal aan de carrièredood weet te ontsnappen. Bij Haas wordt Grosjean buiten de deur getrapt, ten faveure van Sergio Perez. Nadat Grosjean aan het begin van het jaar op weg leek naar een sterke puntenfinish heeft hij diezelfde snelheid niet meer weten te vinden. De Fransman heeft niet eens de helft van de punten van de agressieve Deen. Perez vertrekt bij Force India, omdat hij zijn geïnvesteerde miljoenen niet terugkrijgt.

Onthouden ga je deze stoelendans natuurlijk niet, dus om de boel even vers in je achterhoofd te stoppen hebben we hieronder de voorspelling verstopt. Niet mee eens? Laat ons in de reacties weten hoe jij denkt dat het startveld er volgend jaar uitziet.

Mercedes: Hamilton & Bottas

Ferrari: Vettel & Leclerc

Red Bull: Verstappen & Gasly

Renault: Hulkenberg & Ricciardo

Haas: Perez & Magnussen

Force India: Ocon & Stroll

Toro Rosso: Hartley & Norris

Alfa Romeo Sauber: Giovinazzi & Ericsson

McLaren: Sainz & Vandoorne

Williams: Sirotkin & Russell