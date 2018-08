Zoveel moet je betalen voor de vernieuwde Skoda Fabia

Een redelijke prijs voor een redelijke auto.

Eerder dit jaar, om precies te zijn in februari, gaf Skoda de Fabia een facelift. Een tamelijk ingrijpende facelift, welteverstaan, want Skoda vernieuwde bij de inmiddels alweer vier jaar meegaande Fabia o.a. de grille, voor- en achterbumper, evenals de verlichting en het interieur. Inmiddels heeft Skoda de prijzen van de vanaf begin september te bestellen Fabia bekendgemaakt.

Om te beginnen is de vernieuwde Skoda Fabia (per direct) te bestellen vanaf 14.990 euro. Kies je voor deze simpele basisuitvoering, dan krijg je de handgeschakelde, 75 pk sterke hatchback mee naar huis. Opteer je voor de goedkoopste uitvoering met 95 pk, dan mag je er 1.000 euro bij optellen. De sleutels van de krachtigste uitvoering (110 pk) worden pas overhandigd wanneer er 21.690 euro is overgemaakt. Overigens betreft het hier nog steeds een handgeschakeld model. Wie automaat (DSG) wil rijden, betaalt tenminste 23.490 euro en moet kiezen voor de 110 pk sterke Fabia hatchback.

Benodig je een ruimere Fabia, dan hoef je niet op een veel hoger bedrag te rekenen. Skoda zet de Combi namelijk vanaf 900 euro extra in de prijslijsten. Om de boel niet in de war te gooien, geldt dit voor iedere uitvoering. Oftewel, kies je voor de minst krachtige Combi, dan betaal je 15.890 euro. Vink je 95 pk aan bij het uitkiezen, dan moet je 16.890 euro afrekenen. Het 110 pk sterke model kost, zodoende, 22.590 euro. Rijden met een automatische Fabia Combi doe je vanaf 24.390 euro.