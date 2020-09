Zo vieren Ferrari en Mercedes de duizendste GP - Autoblog.nl

Komend weekend heeft Ferrari wat te vieren, dus er zijn een aantal dingen anders dan anders.

Je zou niet zeggen dat er dit seizoen reden is voor feestvreugde bij de Italianen. Toch is die reden er wel degelijk. Komend weekend wordt namelijk de duizendste GP voor Ferrari. Ook al het gaat het momenteel misschien wat minder, zo’n moment kunnen ze natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Tere ere van deze mijlpaal krijgt de Ferrari SF1000 daarom een nieuwe kleur: schaamrood bordeauxrood. De livery is een eerbetoon aan de eerste auto waarmee Ferrari 70 jaar geleden zijn intrede deed in de Formule 1: de 125 F1. De naam SF1000 was al bedacht met deze Grand Prix in het vooruitzicht. Naast de auto krijgen ook Charles Leclerc en Sebastian Vettel (die vast met zijn gedachten ergens anders is) een nieuwe retro-outfit.

Deze historische duizendste GP zal verreden worden in het thuisland van Ferrari, dus dat hebben ze mooi voor elkaar gekregen. Mugello zal deze eer te beurt vallen. Dit is weliswaar geen circuit met F1-historie, maar het is wél sinds 1988 eigendom van Ferrari.

De locatie van de 1000ste GP is dus wel passend, het moment alleen wat minder. Niet alleen omdat Ferrari in een diep dal zit, maar ook omdat de Tifosi niet in grote getale aanwezig kunnen zijn. Toch zal deze race niet volledig zonder publiek gereden worden. Er zal namelijk een beperkt aantal fans (2880) op gepaste afstand aanwezig mogen zijn. Het wordt dus toch geen feestje zonder gasten.

Mercedes zal dit weekend ook nog een hoedtik geven richting Ferrari. Ter ere van het Ferrari-feestje zal de safety car namelijk in rood gehuld worden. Wellicht rekent Mercedes er al op dat de safety car weer in actie moet komen door toedoen van Ferrari. Enfin, laten we niet al te cynisch zijn: dit is gewoon een sportief gebaar.