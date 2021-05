Red Bull wil vijftig medewerkers van Mercedes stelen - Autoblog.nl

Red Bull lijkt door te pakken in de aanval op Mercedes. De Oostenrijkers willen nog een stuk meer medewerkers van Das Haus stelen dan ze al gedaan hebben.

De strijd in de Formule 1 is dit seizoen opeens weer heet. Jarenlang zaten we naar Lewis Hamilton te kijken, die ondanks alle tegenslagen die hij volgens teambaas Toto Wolff tegenkwam, alles eenvoudig won. De regelwijzigingen die voor dit jaar zijn doorgevoerd hebben alles echter onverwacht anders gemaakt. Red Bull Racing kan opeens aanhaken bij de onverslaanbaar geachte Duitsers.

Geen excuses

Voor Red Bull zijn er dan ook steeds minder excuses. Jarenlang lamenteerden de Rode Stieren dat ze écht de beste waren, maar niet konden winnen winnen omdat ze niet de goede motor hadden. Dat leidde tot een switch van Renault naar Honda. Doch nu de Japanners vertrekken, heeft Red Bull de dappere stap genomen zelf een F1 motor te gaan ontwikkelen.

Illmore

Het lijkt een hachelijke onderneming, maar tegenwoordig ligt dat waarschijnlijk een stukje anders. Je kan gewoon de zaak van iemand anders overnemen en daar je eigen logo opplakken. Red Bull neemt voor de komende drie jaar de Honda-motor als basis. Veel medewerkers van Honda stappen over naar Red Bull en de Honda-fabriek om de hoek kan werktuig en dergelijke leveren aan Red Bulls nieuwe motorenfabriek. Mercedes deed in feite ooit hetzelfde met Illmor, dat sinds 2001 opeens door het leven ging als Mercedes-Benz High Performance Engines Ltd.

Red Bull wil status quo doorbreken

Maar Red Bull is niet content met het behoud van de huidige status quo. Het wil ook vooruitgang boeken ten opzichte van grote concurrent Mercedes. En een van de manieren om dat te doen, is de mensen van Mercedes stelen. Er is al veel te doen geweest om het feit dat Red Bull zes mensen van Das Haus geschaakt heeft. Maar als het aan Christian Horner ligt, is dat nog maar het begin. Inmiddels zouden er in totaal al twaalf mensen van Mercedes-Benz High Performance Engines zich gecommitteerd hebben aan Red Bull. Maar uiteindelijk moeten dat er maar liefst vijftig worden! Onder hen zit naar verluidt ook de man die direct onder voormalig honcho Andy Cowell werkte.

Intentieverklaring

Het is een duidelijke intentieverklaring van Horner en Red Bull, die niet onopgemerkt is gebleven in de paddock. Horner heeft zelfs al geopperd dat het team van Mercedes (Ineos) in de toekomst misschien wel een motor van Red Bull moet betrekken. Mattia Binotto liet zich onlangs al ontvallen dat hij het maar van slechte smaak vindt getuigen om dit soort aankondigen te doen. Daar voegde hij direct aan toe dat Ferrari er ook regelmatig in slaagt mensen van andere teams over te nemen, maar daar dan niet zo hoog over van de toren blaast. Juist ja…

Budget cap

Het is nu even de vraag of de mix van Honda-mensen, Mercedes-overstappers en mogelijke outsiders gaat werken. In het verleden zijn er wel eens vaker superteams samengesteld die er in de praktijk niks van bakten. Voor Red Bull is het te hopen van wel, want naar verluidt is de deur voor Porsche met deze nieuwe onderneming gesloten. In Red Bulls motor zal de komende jaren namelijk nog steeds veel intellectueel eigendom van Honda zitten. De Japanners zijn er kennelijk niet zo van gediend dat dit in handen van de competitie valt. Het is dus de death or the gladiolas voor Red Bull. Denk jij dat het allemaal gaat lukken?