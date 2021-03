Dikste Tesla Model S komt veel later, wordt veel duurder - Autoblog.nl

Slecht nieuws voor fansla’s die graag de dubbele whopper met alles willen. De dikste Tesla Model S is namelijk vertraagd en wordt ook nog eens fors duurder.

Onlangs werd de Tesla Model S voorzien van een forse facelift. Hoewel facelifts vaak gaan over het uiterlijk, terwijl bij de Model S vooral het innerlijk is aangepakt. Dat mocht ook wel, want hoewel het interieur van de grote Tesla bij launch super modern was, zag je de leeftijd er inmiddels wel aan af. Dat vertaalde zich ook in tanende verkoopcijfers en dat kan (de beurswaarde van) Tesla natuurlijk niet hebben. Gelukkig is de vraag voor de gelifte versie volgens Elon Musk himself enorm groot.

Voor de potentiële klanten die nu voor de dikste Sjaak willen gaan, is er echter slecht nieuws. De Model S Plaid Plus wordt namelijk 10.000 Ekkerpegels duurder. Maar dat is misschien niet eens het ergste voor de kapitaalkrachtige Tesla-fans. Wat namelijk wellicht nog meer steekt, is dat de auto nu ook pas halverwege 2022 op de markt komt. Aanvankelijk was het nog de bedoeling dat dit eind dit jaar zou gebeuren.

Het Tesla-minnende Electrek speculeert dat Tesla deze veranderingen heeft doorgevoerd om de mindere Model S-en te verkopen. Die staan immers nu al in de (virtuele) showroom. Maar sceptici zien een andere reden voor het uitstel die slechter nieuws voor Tesla zou inhouden.

De non-plus-ultra versie van de Model S gaat, in tegenstelling tot alle andere Model S-en, de nieuwe ‘4680’ accucellen gebruiken. Deze opper-batterijen vormen ook de grondsteen van de beloftes die Elon Musk maakt over de range van de Cybertruck en de Semi. Mocht het probleem dus liggen in het niet op tijd voor handen zijn van deze units, is het de vraag wat dat doet met de tijdsplanning voor die twee modellen…

Waarvan akte.