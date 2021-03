Autoblog advies: Zescilinder stationwagon met weinig kilometers - Autoblog.nl

Waar kom je op uit als je een zescilinder stationwagon zoekt met niet al te veel kilometers? Team Autoblog slingerde de zoekmachines aan en ging op zoek!

Het verschil tussen een vier- en zescilinder is niet zo groot als je zou denken en toch ook weer wel. We zullen het (heel kort) toelichten. De moderne viercilinder zijn vanuit de fabriek vaak al erg krachtig en vaak kun je het met een simpele remap nog eens flink verhogen. In vergelijking met de vroegere zescilinders is zo’n moderne viercilinder veel sterker (pk), krachtiger (Nm) en zuiniger.

zescilinder

Echter zo’n zescilinder heeft wel een paar voordelen. Er is veel meer rust aan boord, er zijn minder trillingen en je hebt veelal een gelijkmatigere krachtontplooiing. En oh ja, het geluid is vaak veel prettiger. Kortom, er zijn dus mensen die zweren bij een zescilinder. Voor Peter zijn we vandaag aan het kijken naar zo’n zescilinder. Hij heeft nu een Skoda Octavia RS Combi, Volvo 850 R youngtimer en een Ford Capri V6. Het gaat om vervanging voor de Octavia RS. Een hele fijne auto, maar hij gaat nu richting de 170.000 km, dus is het tijd voor iets nieuws.

Of nou ja, nieuws, iets anders. Het hoeft namelijk niet per se nieuwer. Want de kans is dan groot dat je uit komt op een viercilinder en dat wil Peter juist niet. Het moet wel een relatief ruime auto zijn en vooral een erg praktische. Peter heeft twee kinderen, een derde op komst én een hond. Peter wil per se een auto met minder 100.000 km op de klok, zodat hij minimaal weer drie jaar ertegenaan kan. Hij weet dat dit in Nederland een lastige zoektocht gaat worden, dus hij wil er eentje uit Duitsland halen.

De wensen en eisen van Peter voor een zescilinder stationwagon op een rijtje:

Huidige auto’s Ford Capri V6, Volvo 850 R, Skoda Octavia RS Koop / Lease Koop Zakelijk / Privé Privé (voornamelijk) Jaarkilometrage 20.000 km Budget 15.000 euro (20 met import kosten, BPM en eerste grote beurt) Reden aanschaf nieuwe auto Genieten nu het nog kan mag en kan Gezinssamenstelling Getrouwd, twee kinderen, één hond Voorkeuren Dik en Duits of Zweeds No-go Frans of Italiaans

BMW 325i Touring M Sport (E91)

€ 13.990

2011

85.000 km

De meest logische keuze voor een Duitse zescilinder stationwagon lijkt een BMW 3 Serie Touring te zijn, nietwaar? Toevallig heeft ondergetekende een BMW 325 Touring. In principe wel, maar er zijn een paar dingen waar je op moet letten. Ten eerste de ruimte, met twee kinderen is de auto niet al te ruim. Zeker niet als ze wat ouder zijn. Het is ook een beetje afhankelijk van hoe lang je zelf bent, maar de ruimte is niet overdadig. Ondanks de achterwielaandrijving is het in standaard vorm geen sportief rijdende auto. Gelukkig is er veel voor te krijgen.

De geknepen motor heeft weinig koppel onderin en weinig vermogen bovenin, een ECU-kuurtje met ander spruitstuk doet wonderen. Ook is het best lastig om een goede te vinden. De droomspecificatie (330i M Sport met handbak) is al lang niet meer in het budget. In Duitsland is de BMW 325 ‘gewoon’ een auto, dus er zitten enorm kale exemplaren tussen met stof, halogeen verlichting, handmatige airco en geen cruise control of navigatie. Check hier het BMW E90 aankoopadvies om te zien waar je op moet letten.

Mercedes-Benz C 300 Estate AMG Line (S204)

€ 13.999

2010

95.000 km

De meest directe concurrent van de BMW 325i is de Mercedes-Benz C300 (de C 280 is dezelfde auto overigens). Ook hierbij moeten we aantekenen dat de ruimte niet overhoudt. Zeker in vergelijking met de enorme E-Klasse van deze periode lijkt het bijna alsof er nog een model tussen zit. Om mee te sturen lijken de auto’s erg veel op elkaar, wellicht dat de Mercedes iets sportiever en strakker is dan de BMW.

Ook is de motor, hoewel een V6, in standaardvorm prettiger dan de wel erg lijzige zescilinder van de 325. Nadeeltje naast de beperkte ruimte is het dashboard, dat is niet bijster luxe. Na de facelift van de C-Klasse was dat enorm veel beter, maar sindsdien is de enige zescilinder de C350 en die is in het budget nog niet te vinden. Let op: met een dakraam of panoramadak kunnen Nederlandse volwassenen niet rechtop zitten. Bekijk hier ons Mercedes-Benz C-Klasse (W204) aankoopadvies voor de aandachtspunten.

Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro S Line (B8)

€ 14.950

2010

95.000 km

De Audi A4 is an sich geen ruimtewonder, maar in vergelijking met de BMW en Mercedes is de A4 aanzienlijk ruimer. Kijk, heeft die vierwielaangedreven basis toch een voordeel. Waar je de Mercedes en BMW met vierwielaandrijving moet ontwijken met hun loodzware systemen, is de Audi juist beter mét vierwielaandrijving. De Audi A4 is geen inspirerende auto om te rijden, maar wel comfortabel en effectief. Het dashboard staat minimaal twee klassen hoger dan de Mercedes en BMW.

De motor is ook verreweg het krachtigst. Nog een voordeel, een keurige S-Line met veel opties is eenvoudig te vinden. Die 3.2 motoren hebben nog weleens problemen met de distributieketting die kan oprekken. @Wouter vertelt in dit Audi A4 B8-aankoopadvies wat nog meer aandachtspunten zijn. Zo rond de 15 mille begint ook de ultieme zescilinder stationwagon, de Audi S4 met 3.0 TFSI, in de buurt te komen, maar dan moet je een exemplaar met veel ervaring zoeken en dat was juist niet de bedoeling.

Opel Insignia OPC Sports Tourer

€ 13.750

2011

75.000 km

Als je het sommetje maakt op papier, is de Opel Insignia OPC Tourer niet een verstandige keuze als je op zoekt bent naar een D-segment zescilinder stationwagon. De Insignia is zwaar, duur in de verzekering, verbruikt een hoop en heeft geen premium badge. Maar je moet anders naar de Insignia OPC kijken. De auto staat in het lijstje omdat ‘ie voor gunstige prijzen te vinden is. De Insignia is een zeer ruime auto die meer richting 5 Serie gaat qua maatvoering.

Zowel voorin, op de achterbank als in de kofferbak is de Opel Insignia groter. Ook is de OPC lekker luxe uitgerust. In Duitsland zijn er voldoende exemplaren te vinden met alle opties (zoveel waren het er niet, namelijk). De V6 is goed voor 325 pk, dus je kan met gemak de rest in dit lijstje voorblijven. De Insignia OPC heeft verrassend weinig echt aandachtspunten (getuige het Opel Insignia aankoopadvies), maar de werking van de Haldex-koppeling moet je even checken. Dat is een dure fix, namelijk.

Volvo V60 T6 R-Design AWD

€ 15.750

2012

135.000 km

Net als de BMW heeft ook de Volvo een zes-in-lijn motor. Echter, bij Volvo ligt deze overdwars (in plaats van in de lengte). Nog een verschil is dat de Volvo een turbo heeft, dus veel meer vermogen en koppel. Ook in combinatie met sportieve R-Design aankleding maakt dit het nog steeds geen sportieve zescilinder stationwagon. Ja, voor een Volvo is het héél sportief, maar in dit lijstje is dat relatief. Dat wil niet zeggen dat het een zompige, softe auto is.

Dat is het zeker niet. De motor is een zeer prettige metgezel en zorgt voor uitstekende prestaties. De sportstoelen van de V60 zijn werkelijk hemels te noemen. Ook hier valt de ruimte een tikkeltje tegen. Ook is het lastig om een goed exemplaar te vinden onder de 15 mille met minder dan een ton op de klok. Dit soort Volvo’s zijn ideale kilometervreters en dat is dan ook wat men er meestal mee doet. Qua betrouwbaarheid doet de auto het niet zoals oude Volvo’s. Naast dit Volvo V60 aankoopadvies moet je ook grondig de bodem checken: deze auto’s kunnen enorm roesten.

Volkswagen Passat Variant V6 4Motion R-Line (B7)

€ 14.600

2011

105.000 km

Kennen we de Volkswagen Passat R36 nog? Deze zescilinder stationwagon is in feite de opvolger daarvan. De Passat R36 is inmiddels een onbetaalbare cult-auto geworden in Duitsland. Echter, zijn opvolger is in technisch opzicht identiek en minimaal net zo fijn. Het uiterlijk (ook met R-Line aankleding) is vrij sober, doch tijdloos. De motor is verrassend, een 300 pk sterke VR6 met een slagvolume van 3.6 liter. Dit is een heel erg fijne motor: voldoende koppel onderin, veel vermogen bovenin, een directe gasprespons en prettige vermogensopbouw.

Oh, en hij klinkt heel erg lekker. Qua luxe is het even oppassen, want ze zijn ook erg kaal geleverd. De meeste exemplaren waren goed uitgerust. Het enige nadeel van zo’n Passat is dat je op niemand indruk maakt. Die denken dat je een fraai setje lichtmetaal onder je Passat BlueMotion hebt gelegd. Qua betrouwbaarheid is de dikste versie een verstandige keuze (Passat B7 aankoopadvies), je hebt de sterkere DSG bak en de 3.6 motor heeft niet de schraapveer-issues van de TSI-broeders.

Audi S6 Avant 5.2 FSI quattro

€ 14.950

2008

125.000 km

Een zescilinder stationwagon voor 15 mille is geen probleem. Een achtcilinder overigens ook niet. Maar een tiencilinder? Het is eigenlijk toch bizar dat de Audi S6 Avant zo enorm goedkoop is. Je vindt ze namelijk al voor iets meer dan 10 mille. Die moet je uiteraard overslaan. Voor 15 mille zijn ze wel íets beter, maar het zijn potentiële ‘moneypits’. Er kan heel erg veel kapot aan gaan en reparatie is lastig en complex. De onderdelen zijn zeldzaam en zeldzaam prijzig. Daar staat tegenover dat het een heel relaxte Daily is met een zeer exotische motor.

Tegen de lichtere en krachtigere BMW M5 was de Audi S6 niet opgewassen, maar het is nog altijd een bijzonder snelle auto. Dankzij de quattro-vierwielaandrijving kun je ‘m ook altijd inzetten. Het enige echt grote nadeel is de bizarre dorst. Het hoort erbij, maar het dat extreme verbruik staat niet in relatief tot de geleverde prestaties. Vandaar Yolo.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto