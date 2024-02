Red Bull: “Mercedes zal vergeefse poging doen Verstappen te halen”

Het zelfvertrouwen waarmee gezegd wordt dat 1) Mercedes zal proberen Verstappen te halen en 2) dat dit niet zal lukken, doet de kenner al weten wie van Red Bull het gezegd heeft.

De liefde tussen Mercedes en Lewis Hamilton is bekoeld. Voor Lewis Hamilton was Mercedes een mooi boek, maar hij heeft het uitgelezen. Of misschien was het stiekem wel andersom. Hoe dan ook: de Brit voegt zich na dit jaar toch nog bij Team rood. Een transfer die in het verleden talloze keren voorgesteld werd door betrouwbare journalisten. Maar die er nooit van kwam. Waardoor niemand meer serieus dacht het alsnog ooit zou gebeuren. Totdat het, opeens ook meteen in kannen en kruiken was.

En ja, waar Mercedes inderdaad niet heel happig leek op het voldoen aan Lewis’ enorme salariseisen en gewenste contractduur, zit het nu stiekem toch met een probleem. De auto is de afgelopen jaren niet best geweest, dus een ervaren rot kan je er wel bijhebben. Daarbij bleek afgelopen seizoen dat George Russell toch misschien nét niet dat nieuwe oppertalent is wat men gehoopt had. Daar Toto Wolff reeds heeft aangegeven dat hij niet verwacht met Red Bull te kunnen vechten dit jaar, ziet het er opeens allemaal niet zo florissant meer uit. Wie had dat gedacht voor het alles winnende team van 2014 tot Michael Masi.

In de Formule 1 moet je altijd oppassen dat zo’n periode te lang duurt. Want dan ben je opeens Williams. Nieuw elan in de vorm van de beste coureur op de grid, zou de makkelijkste manier zijn om het momentum weer om te draaien. Dus ligt het in lijn der verwachting dat Toto Wolff met Max en Jos gaat babbelen. Vroeger deden ze dat ook wel eens. Daarna is er natuurlijk veel gebeurd, maar ach, 100 miljoen per jaar of iets dergelijks, heelt veel wonden.

Natuurlijk is men bij Red Bull Racing ook wakker. Als het, net als bijvoorbeeld Benetton na 1995, haar eigen veelwinnaar verliest, weet men bij Red Bull ook dat je zomaar het euhm Benetton van 1996 kan worden. Helmut Marko realiseert zich dan ook wat komen gaat. Maar, hij geeft aan zeker te zijn van zijn zaak:

Toto Wolff gaat het proberen, maar hij zal geen succes hebben. Verstappen heeft een geheugen als een olifant. Helmut Marko, haalt Silverstone 2021 uit de sloot

Marko doelt hiermee op de strijd tussen Max en Lewis in 2021 en specifiek aan de gebeurtenissen van Zilversteen. Max en zeker ook Jos walgden destijds -terecht overigens- van de actie van Hamilton op de baan en wellicht vooral ook de opstelling van Mercedes na de race.

Nu lijkt het ons ook veel waarschijnlijker dat Verstappen het stokje ooit overneemt van Hamilton bij Ferrari dan dat hij naar Mercedes gaat. Maar ja, als Mercedes nu sorry zegt en Max écht een paar Brinks trucks geeft? Misschien met wat aandelen erbij? Loyaliteit in de F1 bestaat eigenlijk niet, dat is ook deze week maar weer gebleken…