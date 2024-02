Nieuwe BMW iX3 krijgt blubberdikke range (800 km)

De nieuwe BMW iX3 komt eraan en krijgt naar verluidt een epische nieuwe batterij met een enorme range.

Onlangs schreven we al dat het moeilijk is een scenario te voorzien waarin BMW niet opgeslokt dan wel vernietigd zal worden in de EV wende. Als je ziet hoeveel moeite concerns als VAG, Ford en GM hebben met het succesvol in de markt zetten van elektrische auto’s…Bij VAG gaan modellen nu ruim 10 jaar mee en zijn de interieurs kaler dan ooit. Hoe slaagt een kleinere onafhankelijke fabrikant als BMW er dan in de benodigde investeringen te doen en toch een leuk premium product te maken?

Geen 730d meer nodig

Misschien wel door te fuseren met Toyota. Maar misschien ook door unfassbare Beierse slimmigheid. De nieuwe elektrische bleppers van BMW in de Neue Klasse familie komen immers met de dag dichterbij. En deze beloven batterijen te hebben waarmee je bijna van Amsterdam naar München kan rijden zonder onderweg te laden. Dan heb je dus geen 730d meer nodig…Tenzij je binnen vijf minuten ook weer terug wil.

Na5 iX3

Enfin, de nieuwe, intern NA5 genoemde BMW iX3, komt als het goed is al volgend jaar op de markt. Deze elektrische SUV zal dan op het nieuwe platform van BMW staan waar feitelijk alle EV’s van het merk op zullen baseren. Dit heeft -uiteraard- een 800V-architectuur, maar ook Gen6 batterijen. Wat dat wil zeggen is dat de batterijen meer nikkel hebben maar minder kobalt en twintig procent meer energiedichtheid hebben dan de vorige generatie batterijen. Bovendien komt bij het proces om de batterijen te maken, 60 procent minder CO2 vrij. Wat mooi is, maar ook te denken geeft hoeveel CO2 er niet vrijkomt bij de huidige productie van al die ‘schone’ batterijen.

De juiste wielen

Enfin, voor de klant interessant is hoe zich dit vertaalt naar de praktijk. En het goede nieuws is dat BMW voorziet dat de iX3 een actieradius heeft van tot wel 800 kilometer. Dat lijkt ons voldoende om range anxiety te verslaan, voor de meeste mensen. Het platform maakt net als nu een setup mogelijk met één motor die alleen de juiste wielen aandrijft, of meerdere motoren waarbij je ook AWD hebt.

kiloknaller

De iX3 wordt dus een enorm belangrijk model voor BMW, net als de andere Neue Klasse modellen. Iedereen wil een SUV dezer dagen, dus wellicht wordt het wel de ultieme kiloknaller. Zodoende zal de auto ook niet alleen meer gemaakt worden in China (zoals nu), maar in verschillende BMW fabrieken, waaronder die in München. Boven dit bericht staat overigens een bonkige render. BMW kennende zal het productiemodel lelijker worden, al is het maar omdat het kan. Maar goed, 800 kilometer range dus…koop dan?