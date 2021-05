Red Bull: "Onder de streep heeft Verstappen te weinig succes" - Autoblog.nl

Red Bull vindt dat Max Verstappen onder de streep te weinig succes heeft geboekt tot op heden.

Max Verstappen rijdt dit weekend alweer zijn honderdste Grand Prix voor Red Bull Racing. De eerste, vandaag exact 1.820 dagen geleden, was meteen een belachelijk succes. Max stapte in de auto van Daniil Kvyat en won vanaf P4 op de grid pardoes zijn debuutrace voor ‘het grote team’. Ondanks de alombekende omstandigheden die het mogelijk maakten, was het een sensationele gebeurtenis. Niet alleen omdat Max de eerste Nederlander in de toen 66-jarige geschiedenis van de sport was die een GP won, maar vooral ook omdat hij de jongste racewinnaar ooit werd.

Iedereen dacht op dat moment dat Verstappen ook de jongste wereldkampioen zou worden. Maar, zoals we inmiddels weten is dat niet gebeurd. Max heeft op dit moment 11 zeges, 4 poles en 10 snelste rondes achter zijn naam staan als belangrijkste wapenfeiten. Niet verkeerd natuurlijk, maar Red Bulls Helmut Marko geeft bij het grote terugblikken aan dat hij graag wat meer succes had gezien:

Max zit steeds op de limiet. Hij heeft een ongelooflijke wagenbeheersing en rijdt spectaculair. Laten we het zo zeggen: hij heeft zich enorm doorontwikkeld. Over het algemeen zie ik dat allemaal als heel positief. Maar als je dan kijkt wat de buit is qua zeges, poles en snelste rondes, dan is dat relatief gezien te mager. Helmut Marko, houdt niet zo van te mager

Als Marko vervolgens gevraagd wordt alsof hij Verstappen dan écht geen dikke tien met een griffel geeft, nuanceert Der Helmut zijn uitspraak enigszins. Toch blijft er wat keiharde kritiek overeind staan op Verstappen:

Het is natuurlijk niet alleen Max’ schuld. Het is het totaalpakket van coureur en auto. Maar hij moet nog meer leren om het optimale te halen uit wat hij tot zijn beschikking heeft. Helmut Marko, is wat een cynist een realist noemt

Waarvan akte. Hoe durft ‘ie.