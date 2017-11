Porsche beschermt je kostbare klassieker tegen dieven

Porsche komt met slimme moderne tech om je oude Porker niet in verkeerde handen te laten vallen.

Voorlopig is het echter nog even bibberen voor eigenaren van oude Porsche’s, want het Porsche Classic Vehicle Tracking System komt pas begin volgend jaar op de markt. In eerste instantie overigens alleen in Europa. Het systeem bestaat uit een GPS volgsysteem alsmede een aantal sensoren, die op onzichtbare plekken worden aangebracht.

Porsche speelt met de nieuwe techniek handig in op de ontwikkelingen in de klassiekermarkt. Oude Porsche’s zijn de afgelopen jaren explosief in prijs gestegen. Inmiddels beginnen ook voorheen minder geliefde modellen als de epische 944 en 928 aan een opmars. Leuk en aardig, maar het maakt de modellen ook interessanter voor het dievengilde. En die oude gebakjes hadden natuurlijk nog niet de diefstalbeveiliging die moderne (kostbare) auto’s hebben.

Het alarmsysteem wordt gekoppeld aan een app waarmee je een en ander kan volgen en regelen. In geval van vermeende diefstal krijgt zowel de eigenaar als een alarmcentrale een signaal. Indien de eigenaar vervolgens bevestigt dat er sprake is van ontvreemding neemt de alarmcentrale direct contact op met de hermandad.

De app houdt echter ook rekening met het feit dat de auto’s waar het om gaat klassiekers zijn en dat deze vaak anders gebruikt worden dan reguliere auto’s. Een klassieker wordt, al dan niet noodgedwongen, nogal eens vervoerd op een oplegger of iets dergelijks. In de app kan je aangeven wanneer dat het geval is, zodat er geen valse meldingen van diefstal komen. Tevens gaat het alarm niet af als de accu ontkoppeld wordt voor stalling of onderhoud.

Het systeem kan je volgens Porsche door de dealer laten installeren op alle oude Porsche’s, van vroege 356jes tot 996-en. Hoewel die laatsten niet zo’n risico zullen lopen gestolen te worden waarschijnlijk.