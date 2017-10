Bernard Ecclestone haalt hard uit naar Liberty Media

De kleine oude grijsaard meent dat Liberty Media hem weg wil houden van F1 races en heeft ook over de daadkracht van de Amerikanen geen goed woord over.

Hij heeft het er nog steeds maar moeilijk mee kennelijk, die Bernie. Decennialang regeerde de voormalig autoverkoper en vastgoedman met ijzeren hand de Formule 1. Zeker toen zijn maatje Max Mosley de scepter zwaaide bij de FIA kon Bernard het hele circus als een alleenheerser vormgeven. Met succes, want ondanks dat de Brit weleens buiten de lijntjes kleurde, werd hij miljardair dankzij het succes van de F1.

De macht van Bernie brokkelde echter al af toen Max Mosley na een ontspannen k-tschhh-sessie, die breed werd uitgemeten in de pers, met het schaamrood op zijn kaken afscheid nam van de FIA. Zijn vervanger heette Jean Todt. Misschien had Bernie gedacht dat Jean hem wel gunstig gezind zou zijn, daar Todt teambaas van Ferrari was geworden op voorspraak van Ecclestone himself. Maar dat was dan een misrekening, want eenmaal geïnstalleerd als de grote leider van de FIA bepaalde Todt zijn eigen koers. Ondanks de bezwaren van Bernie kwam de ‘groene’ F1 formule met MGU-H’s, -K’s et cetera er gewoon en bleef die er ook.

Om de tanende populariteit van de F1 (ja, moeilijk voor te stellen in Nederland, maar het is echt zo) die volgde alleen aan dit feit te wijten, is waarschijnlijk te simpel. Maar het zal in ieder geval niet geholpen hebben. Zoals dat vaker gaat bij waardevolle bedrijven die een kwetsbaar momentje beleven, zag een kapitaalkrachtige buitenstaander -in dit geval Liberty Media– de kans schoon. Even de boedel opkopen voor weinig, dan de oude glorie herstellen en vervolgens rondzwemmen in de bankbiljetten.

Chase Carey, Sean Bratches en Ross Brawn werden door Liberty Media ingehuurd om het kunstje te flikken. Dit tot duidelijke ergernis van Bernie, die het veld moest ruimen. Even ging er zelfs het gerucht dat de sluwe oude vos een concurrerende raceserie op wilde starten, maar dat bleek al snel een losse flodder te zijn. To add insult to injury werd Bernie door de nieuwe honcho’s gebombardeerd tot Chairman Emeritus van de F1. Een lege titel zonder inhoud.

Dat laatste blijkt ook nog maar eens pijnlijk uit Bernie’s geweeklaag in The Daily Mail. De kleine grote man claimt dat Liberty Media hem met een slap voorwendsel weert van races. Er zou niet bij alle races plaats zijn voor Bernie, omdat men daarvoor afhankelijk is van de ruimte die de organisatoren van de respectievelijke races beschikbaar stellen. Juist ja, Chairman Emiritus blijkt een andere naam te zijn voor ‘hoofd potloden en post-its’. Bernie:

So basically they don’t want me to come to races. It would have been just as easy to have said that to me. Anyway, I have obliged them.

Misschien ingegeven door deze vernedering, maar ook wel met wat feitelijke onderbouwinging, kan Bernie het niet nalaten om (weer) wat harde sneren uit te delen aan zijn drie opvolgers.:

They haven’t done anything yet as far as I can see. They said they wouldn’t talk, they would act. They said I talked before doing anything. I didn’t. I got things done quietly. All they do is talk. They said they wanted six races in America, for example. If I say I am going to whack someone next time I see them, I’d better bloody well do it.

Resteert alleen nog de laatste doodsteek, de ultieme Mortal-Kombatesque fatality, namelijk ‘medelijden’:

Chase had preconceived ideas of what needed to be done. But now he’s on board, it isn’t quite as easy as he thought. So I feel sorry for him.

Pfff…Ouch.