Tilke: “De Formule 1 kan mijn circuits beter niet gebruiken”

Een opvallende uitspraak van de circuit-ontwerper.

Een beetje positief zijn over je product hoort er eigenlijk wel bij als je een eigen bedrijf hebt. Als jij immers al niet gelooft in wat je verkoopt, hoe krijg je de klanten dan zover iets van je te kopen. Dus zie je vaak wat potsierlijke uitspraken van entrepreneurs die in de categorie ‘Wij van WC Eend’ passen.

Hermann Tilke gooit het echter over een andere boeg. De man die onder andere verantwoordelijk is voor de F1 circuits in Maleisiƫ, Bahrein, China, Turkije, Abu Dhabi, Amerika, Zuid-Korea, Rusland en India suggereert dat de F1 zijn peperdure banen eigenlijk beter helemaal niet kan gebruiken. Immers zijn races op stratencircuits doorgaans veel beter en spannender, aldus de Duitser.

De reden hiervoor is dat investeerders in nieuwe circuits geen baan willen hebben die alleen geschikt is voor F1-coureurs, maar ook voor jonge coureurs of amateurs. Op een stratencircuit als Bakoe zou je volgens Tilke nooit ‘de mindere goden’ kunnen laten racen, omdat dat onverantwoord zou zijn.

Deels herhaalt Tilke hiermee zijn uitspraken van eerder dit jaar, echter voelde het toen vooral alsof Hermann een excuus zocht voor het feit dat races op zijn banen bovengemiddeld vaak saai zijn. Door de admissie dat stratencircuits een beter alternatief zijn dan (Tilke’s) permanente circuits lijkt de Germaan op het eerste gezicht zijn eigen glazen in te gooien.

Maar, dat laatste hoeft niet per se het geval te zijn. Singapore riep namelijk de hulp van de architect in om het Marina Bay Street Circuit in de stad vorm te geven. Nu de nieuwe overlords van de F1 op zoek lijken te zijn om de kalender te verrijken met meer stratencircuits, ziet Hermann wellicht gewoon in dat de tijden waarin er honderden miljoenen neergelegd werden voor grauwe steenklompen in the middle of nowhere voorbij zijn. Voor een passende vergoeding is hij vast wel bereid om een paar lijntjes door Miami te trekken, om maar wat te noemen.

Blijft de vraag over of meer stratencircuits daadwerkelijk een positieve ontwikkeling zou zijn voor de F1. Want zo spannend als de race in Bakoe was, zo saai was ‘ie in Monaco. Tevens kan ik me ook nog wel wat mooie races herinneren op permanente circuits. Ben jij een man (m/v) van de straat?



Image-Credit: Grand Prix van Spanje 1975 op het stratencircuit van Montjuich