ROFL! Musk wil klanten eigen Tesla laten bouwen

Dat is ook een manier om de productieproblemen op te lossen.

Misschien is het je ontgaan omdat we er slechts spaarzaam over berichten, maar Tesla heeft sinds de productiestart van de Model 3 de nodige problemen om er een respectabel aantal units uit te pompen. Inmiddels zijn er al de nodige draconische maatregelen genomen om een en ander te mitigeren. Zo is de hele productielijn van accu’s overgeheveld van Duitsland naar Amerika en is er een tentje gebouwd om de productie verder op te voeren.

Een van de mogelijkheden om de productie op te schroeven is tot op heden echter nog niet aangeboord en dat terwijl Musk best veel ervaring heeft met boren ( link link). Zoals elke sterke leider weet is je volk tewerkstellen dé manier om dingen voor elkaar te krijgen.

De Muskias heeft onlangs al de eerste stap naar deze ultieme oplossing gezet op Twitter:

Jaja, Musk, we hebben je door. Build your own Tesla they said. It will be fun they said…