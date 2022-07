Is deze Nissan Cherry op Marktplaats de kers op de appelmoes?

Met deze Nissan Cherry op Marktplaats sleep je een episch eighties ico…euhm…apparaat in huis.

Auto’s uit de jaren ’80 zijn hot and happening. Modern spul is vaak toch een beetje saai en zo’n ding uit de tijd van Miami Vice, Knightrider en Stranger Things spreekt dan meer tot de verbeelding. Lang haar was nog hip, als het buiten zonnig was droeg iedereen Wayfarers en de grote dreiging kwam van Rusland. Het zijn dingen die we ons vandaag de dag amper nog voor kunnen stellen.

Helaas wacht de tijd op niemand, maar zoals Regular Car Reviews ooit poignant opmerkte: we kunnen niet terug gaan in de tijd, maar wel terug in de ruimte. Dat was dan geen referentie naar tijd- of ruimtereizen, maar naar in letterlijke zin ons terug verplaatsen in de ruimtes van toen. Dat kunnen oude huizen zijn, maar ook oude auto’s. Zo kunnen we ons toch de sfeer aanmeten van de tijd van toen, vanwege het goede gevoel die dat oplevert. Zelfs als we ’toen’ nooit (bewust) hebben meegemaakt.

Probleem is alleen, iedereen wil tegenwoordig terug naar de jaren ’80, toen alles nog beter was. Daarom zijn Lancia Delta Integrale’s, Golf I GTI’s, BMW 635Csi’s, Ferrari 288 GTO’s en zelfs Porsche 944 Turbo’s inmiddels extreem duur geworden. Wat te doen, wat te doen? Nou ja, iets obscuurs zoeken wat niet iedereen meer kent en waar dus niemand naar zoekt bijvoorbeeld. Iets als een Nissan Cherry Turbo.

Niets is immers meer jaren ’80 dan het woord ‘Turbo’. En op deze hoekige gele Nissan met epische velgen, is het woord nog terecht ook. In tegenstelling tot een Porsche Taycan Turbo S, heeft deze Japanner namelijk daadwerkelijk een turbo. Die is in dit geval op een vierpitter van 1.5 liter gemonteerd, wat de unit uit 1984 goed maakt voor 114 pk. Klinkt niet direct als een bak vermogen, maar vergeet niet dat in de jaren ’80 de Nanny State nog niet zo’n dingetje was. Door een verfrissend gebrek aan airbags, kreukelzones enzovoorts, weegt deze C-segmenter slechts 870 kilogram.

De verkoper heeft de unit al acht jaar in bezit en heeft ‘m netjes gemaakt en gehouden. De (vijf)bak en koppeling zijn recent nog een keer aangepakt en de koets is beschermd tegen roest. Hoewel deze Cherry niet gemaakt is in Italië zoals zijn fameuze familielid (de Alfa Romeo Arna), is dat nooit overbodige luxe voor een auto uit die tijd. De wielen van Enkei maken de look compleet.

Voor deze blepper wordt nu 11.500 Euro gevraagd. Daarvoor heb je ook een Lancia Delta HF Turbo. Maar dan moet je iedereen uitleggen dat het geen Integrale is. Koop dan?