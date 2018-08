‘Verstappen dwarsboomde promotie Sainz naar Red Bull’

Het feit zelf is (waarschijnlijk) onzin, de quote niet. Smullen!

Het is iets wat we vaker doen, kijken hoe de buitenlandse media reageren op de de acties (goed en slecht) die Nederlander Max Verstappen op de racebaan laat zien. Het geeft net even een beetje perspectief. Op zich wel handig, want de vier tot vijf échte F1-kenners (Bart Chabot, Chris Zegers, Jeroen van Inkel en Van Gameren) van Nederland bekijken de acties met een redelijk oranje-getinte bril. Gelukkig is de microfoon waarmee de snaarstrakke en vlijmscherpe interviews uitgevoerd worden niet oranje. Oh.

Kortom, we worden verwend met positief nieuws over het Nederlandse wonderkind. Die visie wordt niet overal gedeeld natuurlijk. In het Verenigd-Koninkrijk zijn ze zeer realistisch positief. Maar in Spanje staan de zaken er iets anders voor. Ondanks dat het land bekendstaat om zijn appeltjes van Oranje, hebben ze geen oranjebril op. Integendeel. Sinds Daniel Ricciardo de rijders-carroussel heeft aangeslingerd, komen ook de geruchtenmachines op gang. Met name de visie van Spaanse kwaliteitspublicatie ‘Marca’ is hilarisch.

Zij stellen dat het volkomen logisch is dat natuurlijk niet Gasly, maar Sainz de meeste aanspraak maakt op het tweede stoeltje bij Red Bull Racing. Maar natuurlijk. Maar het wordt mooier, volgens de krant is het Verstappen die dit heeft gedwarsboomd. Verstappen zou namelijk ‘Sainz als mogelijke partner hebben afgewezen’. Daarmee geeft Marca aan dat Red Bull op zoek is naar een coureur die duidelijk minder goed is dan Sainz. Een coureur die genoegen neemt met minder materiaal, ‘net zoals het destijds met Sainz gebeurde bij Toro Rosso’. Jazeker, het feit dat Verstappen beter scoorde bij Toro Rosso lag niet aan wonderkind Sainz, maar het superieure materiaal waarmee Verstappen zijn rondjes reed.

Kortom, Red Bull heeft een ‘onderdanige, dankbare en enthousiaste’ coureur nodig. En ja, zelfs dan vinden de Spanjaarden Gasly een goede optie. Mocht Sainz geen nieuw contract tekenen bij Red Bull, dan moet de Spanjaard wachten tot 30 september dit jaar. Dan loopt zijn contract af en is hij helemaal transfervrij. Volgens Marca is de kans levensgroot dat Sainz bij McLaren gaat rijden. Wie zijn teamgenoot gaat worden is niet duidelijk. Vandoorne scoort overduidelijk minder punten dan Alonso, alhoewel de Belg enorm veel pech kent. De Spaanse krant laat weten dat Alonso zijn toekomst bekend gaat maken tijdens de GP van België over enkele weken.