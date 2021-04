Red Bull strategisch voordeel, aldus Hamilton - Autoblog.nl

Volgens Hamilton heeft Red Bull een strategisch voordeel op Mercedes. Mede ‘dankzij’ Valtteri Bottas.

Dames en heren, we gaan het weer even hebben over Lewis Hamilton. Dat is logisch, het is immers een van de grootste coureurs in de Formule 1 van het moment en wellicht zelfs aller tijden. Hij is bijzonder snel, slim, gehaaid en een enorm harde werker.

Het enige dat lijkt te ontbreken is een zekere mate van oprechtheid. Want ondanks dat Lewis Hamilton het jaar 2021 afschildert als een Red Bull-jaar, heeft hij de eerste race gewonnen én staat voor het eerst in zijn carrière op pole in Imola. Dat kan toch geen verrassing zijn?

Red Bull strategisch voordeel

Toch is Hamilton wederom onder de indruk van Red Bull. Hij gaf na de kwalificatie van de GP van Emilia Romagna al aan dat hij niet verwacht had sneller te zijn dan de Red Bulls. Om met de buurvrouw Heinz-Harald Frentzen te spreken: was gibt es?

Aan het Britse Autosport laat Lewis Hamilton het volgende weten:

Als we de Red Bulls van ons af kunnen bij de start, dan heeft Red Bull alsnog de betere opties qua strategie. Dat wil niet zeggen dat wij niets kunnen doen. Lewis Hamilton, staat vooraan maar is niet favoriet

Hamilton heeft het nog niet gezegd en realiseert zich dat hij ditmaal niet zijn teamgenoot achter zich heeft staan. Bottas, die vorig jaar hier nog van pole startte, staat nu namelijk op P8.

Aan de andere kant is er geen hulp van Bottas. Ik weet niet wat er gebeurde met Valtteri. Het is erg moeilijk om hier in te halen. We zullen geen hulp van hem hebben aan het begin van de race. Maar desalniettemin zal hij de weg naar voren wel vinden. En anders moeten we ons focussen op onze taken en proberen om alles eraan te doen om die twee heren achter ons ook achter ons te houden. Lewis Hamilton, werd dus kampioen door Bottas.

Banden

Dan nog even de banden. Ja, Sergio Pérez start op rode banden, terwijl Max Verstappen en Hamilton op een iets hardere compound rijden. Daarmee kunnen we aannemen dat de Mexicaan eerder naar binnen moet. Echter, de C4-softs (de rode band) slijt waarschijnlijk niet erg snel met de koude weersomstandigheden van vandaag.

Wat denk jij? Kan Red Bull Lewis Hamilton nu eindelijk te grazen nemen dankzij Sergio Pérez? Of blijkt dat Hamilton ook in mindere omstandigheden de betere coureur is? Laat het weten, in de comments!