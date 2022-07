Sportauto met beleving voor 95 mille – Autoblog advies

Nice, met een flink bedrag shoppen voor een sportauto met beleving. Werken kan soms zo leuk zijn.

We vallen met onze neus in de boter! Het is elke week fantastisch om voor anderen auto’s te mogen uitzoeken. In veel gevallen zit een stukje ‘ratio’ erbij. Soms in extreme vorm, soms een klein beetje. Logisch, een auto is namelijk een prijzig object en blijft geld kosten. Je wil niet constant voor verrassingen staan. Soms is er een uitzondering.

In dit geval mogen we gaan shoppen voor Autobloglezer Martijn en nee, dan bedoelen we niet onze cameraman en razende reporter. Martijn heeft op het moment al een heel erg leuke gevulde garage met onder andere een Porsche Cayman (981) voor zijn vriendin en een BMW 5 Serie (een 535d Touring) als youngtimer op de zaak. Ook heeft Martijn een geprepareerde BMW M3, een E92 Ringtool. Kijk, dat is nog eens een leuk wagenpark!

Sportauto met beleving, geen trackday auto

Nu is hij op zoek naar een vervanger voor zijn hobbyauto. Ja, die heeft Martijn ook! Tof man! Het gaat om een Nissan 370Z met 730 pk (!) dankzij een klein beetje tuning en twee knoeperts van turbo’s. Kortom, Martijn is een petrolhead en stopt zijn geld waar zijn hart is. Voor de nieuwe auto zoekt hij een sportieve allrounder met beleving. Het hoeft niet de snelste auto te zijn of het meest geschikt voor het circuit. Daarentegen is een grote zware auto ook niet nodig. Nee, het moet een ultieme allround sportauto zijn met maximale beleving.

De wensen en eisen voor de sportauto met beleving met maximale beleving kun je hieronder bekijken:

Huidige auto’s BMW M3 E92 (Nordschleife), BMW 535D (youngtimer station daily), Porsche Cayman S 981 (vriendin). Vorige auto: Nissan 370Z Twin Turbo (730pk) Koop / lease: Koop Budget: € 95.000 Jaarkilometrage 10.000 Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Op zoek naar nieuw speelgoed Gezinssamenstelling Just me and my girlfriend Voorkeursmerken / modellen: Japans of Duits, wellicht Italiaans No go: Amerikaanse zware autos met slechte wegligging, 4 cilinders, onder 300pk,

Ferrari 360 Modena

€ 99.950 (specialist, Nederland)

1999

60.000 km

De Ferrari 360 Modena was de eerste sportauto met beleving die naar boven kwam. Het is de eerste moderne Ferrari en een enorme stap voorwaarts ten opzichte van zijn voorganger. Het nadeel is dat je in het budget al aan het maximale zit en qua aanbod niet op datgene wat je wil. Denk aan niet-originele upgrades die niet van Novitec afkomstig zijn. Het is een geweldige auto met een bijzonder fraai geluid, zowel qua inlaat als uitlaat. Tegenwoordig vinden we de prestaties van een 360 Modena niet meer indrukwekkend, maar in combinatie met het opzwepende geluid zit je te kirren als een baby met een kilo Olvarit op de wangen.

Ook is de auto relatief licht, dus voor bergpassen en af en toe een trackday komt ‘ie perfect tot zijn recht. De F1-bak is in de Modena van de tweede generatie en aanzienlijk beter dan het onding in de 355, maar altijd de handbak kiezen mits mogelijk. Qua afschrijving kun je goede zaken doen met deze Ferrari, want ze lijken nu op de bodem te zitten (of ze komen er net van af). Wel moet je serieuze bedragen reserveren voor het onderhoud. Andere Ferrari-opties zijn een jongere F430, maar onder de 100K vind je niet heel erg veel.

Porsche 911 GT3 (997)

€ 98.997 (particulier, Nederland)

2007

65.000 km

Voor 95K kun je alle kanten op bij Porsche-specialisten. Het maakt niet uit wat het budget is, probeer het te rekken tot een 997.1 GT3. Dat is namelijk dé Porsche 911 die je moet hebben. Voor minder dan 100.000 euro is er niet heel erg veel aanbod, maar ze zijn te vinden. De 997 GT3 heeft alles wat je wenst van een 911: een heerlijk raspende Mezger-zescilinder, uitstekende prestaties, een laag gewicht en de fenomenale besturing.

In tegenstelling tot de 996 GT3 kun je prima elke dag met de 997 rijden. Ook lekker: als je ‘m goed onderhoud zal de afschrijving niet aanwezig zijn, is onze inschatting. En omdat het een GT3 is, heb je een Mezger. Dus geen oeverloos gedoe met IMS, EMS en daar uit voort vloeiende PMS-issues. Het is ook de sportauto met de meeste beleving van de Porsche tot 100.000 euro. En een ware klassieker in wording.

Mercedes-AMG GT (C190)

€ 93.450

2016

35.000 km

De meest verstandige keuze is waarschijnlijk de Mercedes-AMG GT. Het zijn namelijk in eerste instantie uitstekend gebouwde Mercedes-Benz (officieel is het Mercedes-AMG). Dat niet alleen, ze zijn ook vrij recent gebouwd. Dus dingen als roestpreventie en grote renovaties hoef je je geen zorgen te maken. Sterker nog, dit zijn verregaand betrouwbare sportauto’s. De auto is een overduidelijke concurrent voor de Porsche 911 en dat merk je aan veel dingen. Het formaat, de prijs, de prestaties en de eigenaren.

Wel heeft de AMG GT een leuk ‘vuil’ randje. De AMG GT is zo’n profvoetballer die nog af en toe een broodje kroket eet, een sigaretje rookt en een windje laat. Niet helemaal bon ton, maar het geeft de auto wel iets karakter. Het zijn geweldige auto’s voor de Autobahn, bergpassen en zelfs een trackday kan prima. Nadeel: waarschijnlijk zullen ze nog een beetje afschrijven. Het is tevens de instapper van de reeks, mocht je daar gevoelig zijn. Geen probleem, dat is stiekem de beste.

BMW M3 CSL (E46/2S)

€ 94.500

2003

80.000 km

Tja, als het gaat om het beste inlaat geluid, kan er maar eentje de winnaar zijn. Dat is natuurlijk de BMW M3 CSL. Dankzij de carbon airbox klinkt deze sportauto met beleving namelijk hemels. Voor zowel de bestuurder als de omstanders. Luister en huiver, onverlaten met een luide pop-bang-klababber-uitlaat: je wil een MOOI geluid, niet een LUID geluid. Deze BMW heeft het beide. De wegligging van de M3 CSL is episch, precies de goede balans die je wil hebben. Standaard stonden ze op semi-slicks, maar met goede straatbanden gaat de grens bereiken wat progressiever.

Het is daarbij een goede investering. Nadelen? Die transmissie verpest eigenlijk alles en de remmen zijn zwaar onderbemeten. Voor de remmen zijn er voldoende upgrades te vinden voor ‘in verhouding staande’ prijzen. De transmissie vervangen is een wat lastiger karwei (maar niet onmogelijk). Daarbij zit je in de onderkant van het aanbod en moet je genoegen nemen met een hogere kilometerstand. Maar voor wat je wil gaan doen met de auto, is het een topper. Op die bak na dan.

Chevrolet Corvette Z06 Z07 Supercharged (C7)

€ 99.900

2017

10.000 km

We mochten geen Amerikaan doen met een matige wegligging. Dus adviseren we een Amerikaanse sportauto met beleving én met een goede wegligging. Dat is bij de C7 Z06 namelijk heel erg goed. Althans, daar gaan we even vanuit. We hebben wel gereden met de gewone C7 (de Stingray, check hier de video) en die was zeer puik. De Z06 is sportiever, strakker én heeft een extreem krachtige motor: een 6.2 V8 met supercharger, goed 659 pk! Reken maar dat deze Chevrolet qua prestaties op het niveau ligt van de Nissan 370Z. Het is een auto waarmee je overigens nog prima op de openbare kunt toeven. De motor is zelfs heel erg betrouwbaar, net als de rest van de auto.

Qua afschrijving moet je er geen wonderen van verwachten, alhoewel de fanbase van Amerikaanse auto’s in NL toch vrij groot is. Met deze leeftijd (5 jaar) en kilometerstand (nog geen 10k op de klok) ben je aan onderhoud zo goedkoop uit dat een licht in prijs stijgende Ferrari meer zal kosten. Qua beleving heb je natuurlijk die enorme V8 die nog – zoals het hoort – in de neus ligt. Nadeel is dat mensen die zich druk maken om de mening van een ander zich er niet in thuis voelen. Maak je geen zorgen, dit zijn daadwerkelijk goed sturende sportauto’s.

Lotus Evora 400

€ 89.950

2018

50.000 km

Dit is een vreemde sportauto met beleving om aan te bieden gezien de wensen en eisen. De Lotus Evora heet immers niet de mooist klinkende motor aller tijden. De basis van de motor is niet zo exotisch als die van de Porsche of Ferrari in dit overzicht. Nee, het is eigenlijk een betrouwbare unit van Toyota die is voorzien van een flinke supercharger. Dit zorgt voor een meer dan aangename gaspedaals-respons en koppelafgifte. Het hoogtepunt van de Lotus Evora 400 is echter niet de motor, maar het chassis en de besturing.

Dat staat simpelweg op een extreem hoog niveau. Zeer precies, vol gevoel én verfijnd. De Evora is geen knalharde kist, maar een soepel afgestelde auto, zoals het een Lotus betaamt. De controle is alsnog bovengemiddeld. Nadelen? Qua afschrijving zal ‘ie nog wel iets zakken, maar de kosten om het rijdend te houden vallen weel heel erg mee. De motor is vrij betrouwbaar en dankzij het lage gewicht vallen verbruik, MRB en verzekering ook mee. Maar vergis je niet: op een B-weg is dit misschien wel de leukst sturende auto.

Audi R8 V10 Plus (Typ 42)

€ 99.990 (Dld)

2014

40.000 km

Als je een sportauto beleving wil, moet je een motor hebben met veel slagvolume en vooral geen turbo’s. Het liefst een hoop cilinders. Dan kom je uit bij de Audi R8 V10. In dit specifieke geval moet je voor de V10 Plus gaan, dat is namelijk de heilige graal van deze super Audi. Ja, de 4.2 met handbak is ook geweldig, maar wellicht nét een tikkeltje te langzaam om écht leuk te zijn. Vergeet niet dat een R8 ondanks de aluminium carrosserie niet superlicht is.

Met de V10 Plus is dat perfect in balans, want met 550 pk heb je niets te klagen. De V10 Plus heeft een automaat, maar het is niet de R-Tronic, maar een S-Tronic. Deze bak maakt een wereld van verschil. Niet alleen als je lekker met het verkeer meerijdt, maar ook als volgas over het circuit gaat. Qua afschrijving zie je dat R8’s betaalbaar worden, maar deze late edities met de goede bak zullen hun waarde veel beter behouden, schatten wij zo in.

Yolo: Aston Martin DBS

€ 98.900

2008

90.000 km

We moeten wel iets benoemen met twaalf cilinders, toch? Een Ferrari 456M GT, 575 of 612 zijn ook mogelijk. Twaalfcilinder Ferrari’s zijn echter behoorlijk prijzig in gebruik en onderhoud en vaak zijn ze ook niet erg populair. De 550 Maranello en 612 zijn mede daarom iets prijziger. Je kan met Aston Martin twee kanten op. De oude Vanquish is een van de mooiste auto’s ooit gebouwd. De transmissie is eigenlijk zo slecht dat je dat je zelf niet aan moet doen. Een Aston Martin DBS met redelijk wat ervaring is ook een goede optie.

Voor toerritten door Europa over bergpassen is er nauwelijks een beter geschikte auto te vinden. Daarbij is het geluid bijzonder fraai. Misschien wel het mooiste van alle auto’s in dit overzicht. Tenslotte iets dat we moeten benoemen: de Aston Martin DBS is een zeer stijlvolle en bloedmooie auto. Je kan er dagen naar kijken en luisteren zonder maar een een meter te verplaatsen. Om in het budget te passen moet je wel een exemplaar zoeken waar mee gereden is. Gelukkig is een GT bedoeld om veel mee te rijden.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!