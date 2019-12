ABT laat ons vast de nieuwe Audi RS6-R zien

Vier is beter dan twee.

Na de lancering van de nieuwe Audi RS6 was het wachten natuurlijk nog maar op één ding: namelijk het moment dat de tuners ermee aan de haal gingen. Audi heeft het de tupperware-boeren overigens wel lastig gemaakt, want af fabriek is de RS6 al behoorlijk ‘uitgesproken’. De tijd van ingetogen sleepers is voorbij bij Audi Sport, want de nieuwe opper-Avant is volgeplakt met kippengaas, dikke wielkasten, gigantische pornojetsers en natuurlijke de bekende ovale stortkokers. Daarnaast is de auto ook nog eens voorzien van het front van de RS7. Vroeger kon je als tsjoenert nog wel een Corrado-front op een Golf plakken, maar zelfs dat gras is dus weggemaaid voor de voeten van de tuners door de fabriek.

Wat kan dan nog wel? Een voorproefje daarvan laat ABT vast zien met deze schetsen van de nieuwe RS6-R. Zoals altijd wordt de auto de overtreffende trap van de RS6 voor rupsjes nooitgenoeg, alleen dan wel op de OEM+ manier die we van ABT gewend zijn. Ter herinnering: de vorige RS6-R had maar liefst 730 pk onder de kap.

Op de schetsen voor de nieuwe zien we nog iets wildere spoilers, een aparte diffuser en gevoelsmatig een nog wat verder uitgeklopte koets. Uiteraard zijn er ook andere velgen. Meest in het oog springend zijn echter de vier ronde uitlaten die de plek innemen van Audi’s bekende RS-stortkokers. Ziet er zo veel mooier uit met die pijpjes in mijn ogen. ABT voegt er zelf de hashtags #carporn en #supercar toe aan hun trotse post op Instagram. Eensch met deze kwalificaties?