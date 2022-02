Tesla met Full Self Driving rijdt zichzelf tegen paaltje aan

Voor het eerst is op beeld vastgelegd dat een Tesla met de laatste versie van Full Self Driving expres tegen iets aanrijdt. De Cyberdyne Systems Model 101 Series 800 leeft!

Tesla heeft weer een roerige week achter de rug. Maar goed, wanneer heeft Tesla eigenlijk geen roerige week achter de rug. Het zou pas echt opvallend zijn als Elon Musk niks opmerkelijks deed en de beurskoers een beetje doorkabbelt alsof het die van Berkshire Hathaway was.

Sleepy Joe

Elon zelf is momenteel verwikkeld in een strijd met Sleepy Joe Biden, die hij zelf liever betitelt als ‘sock puppet’, om genoemd te worden door de POTUS. Het steekt de Muskias namelijk dat Chevy guy Biden Ford en The General steeds veren in de ontbrekende uitlaten van hun EV’s steekt, maar Tesla weigert te noemen in zijn ‘America, F*ck Yeah!’ speeches.

Terugroepactie

Maar Tesla zelf kreeg ook een tegenvaller te verwerken. Het merk moest bijna 60.000 auto’s terugroepen naar de fabriek. Dat had te maken met Full Self Driving, dat net zoals de rest van ons, ‘stopborden’ volledig negeert. Je zou het kunnen uitleggen als een grote stap voor kunstmatige intelligentie om zo burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Maar ja, zoiets mag natuurlijk niet, dus moet er nu een update uitgevoerd worden om deze ernstige transgressie recht te zetten.

Tesla klapt op paaltje

De week is echter nog slechter geworden voor Full Self Driving. De laatste weken kwam er al veel kritiek op het systeem, onder andere middels een ‘full page ad’ in de New York Times. Nu is er voor het eerst ook een ongeluk vastgelegd met de laatste versie van de ‘beta’. Het is allemaal niet heel spannend: de Tesla rijdt tegen een paaltje aan en loopt daarmee een paar krasjes op de voorbumper op. Toch is het weer niet vertrouwenwekkend natuurlijk.

Hoewel het ongeluk op zich dus niet heel indrukwekkend is, zie je ook voorafgaand aan de fender bender al het nodige misgaan. Opvallend genoeg vermijdt de Tesla onder andere de kortste route. Volgens de bestuurder zou dat wel eens kunnen zijn omdat de auto op dat stuk weg wel eens ‘moeite’ heeft. Daarna scheurt de elektrische toekomstmobiel autonoom door een rood licht. Soms mag dat in de Verenigde Staten, maar in dit geval kennelijk niet.

Enfin, Full Self Driving heeft dus nog wat werk nodig om volledig zelf te kunnen rijden. Waarvan akte.