Red Bull uit harde verdachtmaking aan adres van Mercedes

Het spel wordt mokerhard gespeeld in de F1 dit seizoen. Red Bull uit nu alweer de volgende harde verdachtmaking jegens Mercedes.

What comes around goes around plegen de Britten wel eens te zeggen. Toen aan het begin van het seizoen bleek dat Mercedes voor de verandering echte concurrentie had voor de titel dit jaar, volgden al snel de eerste verdachtmakingen over de legaliteit van de auto van Red Bull Racing. Het is immers makkelijk sportief te zijn als je alles toch gewoon wint. Het wordt echter wat moeilijker als die status opeens bedreigd wordt. En zo zagen we dat Mercedes ook maar gewoon als alle andere teams is. Het verwijt was dat bij (onder andere) Red Bull Racing de achtervleugel niet voldeed aan het reglement.

De FIA gaf Das Haus min of meer gelijk. Red Bull moest met een andere vleugel op de proppen komen. Omdat dat niet meteen mogelijk was, kregen ze daarvoor de tijd tot na de Grand Prix van Azerbeidzjan. Dit tot afgrijzen van Mercedes, dat vooral in Bakoe een groot voordeel voor Red Bull voorzag bij het gebruik van hun ‘flexwing’. Red Bull was in de oliestaat inderdaad dominant, doch door bizarre omstandigheden kreeg Hamilton de race feitelijk alsnog cadeau, totdat hij het gegeven peerd in de bek keek.

Na het aanpassen van de vleugel, richtte Red Bull haar pijlen op de legaliteit van de W12. Helmut Marko zei dat de voorvleugel op de Mercedes buigzamer is dan een rietje in een hete kop thee. Daarna was het power unit van Mercedes die illegale trucjes zou gebruiken om de inlaatlucht te koelen. En inmiddels is de cirkel helemaal rond. Red Bull verdenkt nu Mercedes van het gebruiken van een illegale flexende achtervleugel. Je verzint het niet!

Maar ja, dat doe je dus wel als je Adrian Newey bent. Het aerodynamisch genie is naar verluidt de aanjager van de verdenking. Per toeval viel Newey’s terugkeer aan de pitmuur bij Red Bull Racing samen met het weekend waar Mercedes opeens een gigantisch voordeel leek te hebben op de rechte stukken. Dat was namelijk zo bij de race in Turkije. Omdat Hamilton een gridstraf kreeg en op het verkeerde moment stopte werd hij slechts vijfde. Maar iedereen die Bottas dominant had zien winnen in het natte wist genoeg: als Mercedes dit tempo kon vasthouden, had Max geen kans meer in het titelgevecht.

Gek genoeg was het enorme snelheidsverschil er in Austin niet meer en in Mexico ook niet. Mocht de topsnelheid, zoals Red Bull denkt, aan de vleugel van Mercedes liggen, is dat laatste verklaarbaar. In de ijle lucht van Mexico Stad is zo’n flexvleugel relatief gezien een minder groot voordeel.

Waar de verdenkingen eerst nog gefluister waren, heeft Red Bull Racing dit weekend een andere houding aangenomen. Vrijdagochtend is Newey kennelijk naar de stewards gegaan om keihard te snitchen met harde verdachtmakingen aan het adres van Mercedes. Het feit dat Verstappen na de kwalificatie die dag de vleugel van Hamilton betastte, zou dan ook in opdracht van het team zijn gebeurd. Ironisch genoeg had dit in principe niks te maken met de DRS-opening, die uiteindelijk te groot bleek te zijn.

Het hele kamp Red Bull is nu heel stellig in de verdachtmaking. Zowel Max Verstappen, Helmut Marko áls Christian Horner lieten gisteren optekenen dat ze ‘weten wat Mercedes aan het doen is’ en dat er zeker ‘iets gaande is bij de achtervleugel’. Horner legde bij Sky Sports F1 aan de hand van het snelheidsverschil tussen bijvoorbeeld Lando Norris en Lewis Hamilton in de Sprint Kwalificatie uit dat dit wat hem betreft nooit alleen aan extra motorvermogen kan liggen. De McLaren heeft immers ook de Mercedes-motor en voor de extra snelheid zou enorm veel meer vermogen nodig zijn:

Vooral als je ziet met hoeveel vleugel ze nog rijden. Ergens moet daar iets gebeuren, want de wetten van de natuurkunde kan je niet omzeilen. Hamilton was op het rechte stuk 27 kilometer per uur sneller dan Norris. Dat is alsof je in een andere formule rijdt. Het verschil in vermogen dat je nodig zou hebben om dit verschil te verklaren is enorm. We weten eigenlijk al vrij precies wat er aan de hand is. Christian Horner, doet een j’accuse

Waarvan akte. Denk jij ook dat Mercedes vals speelt? Of deel je het sentiment van Toto Wolff, die met iedereen wil forniceren? Laat het weten, in de comments!