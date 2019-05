Red Bull doet voor hoe de halo ook had gekund

Of was je juist blij dat het hele halo-circus achter de rug is?

Vroegâh was de Formule 1 een sport voor helden, men zegt dat dat tegenwoordig niet meer het geval is. Dat laten we even in het midden, maar feit blijft dat er steeds meer regeltjes en vereisten komen voor de racesport om coureurs te beschermen tegen onheil. In het seizoen van 2018 werd er een nogal omstreden veiligheidsmiddel ingevoerd: de halo. Deze sterke metalen wichelroede (of teenslipper, wat je wilt) is bedoeld om de coureur min of meer een dak boven hun hoofd te geven.

In het ondertussen anderhalve seizoen dat de halo prijkt op de bolides, zijn er geen heftige ongevallen gebeurd in de categorie ‘Bianchi‘. Wel gebeurde er vorig jaar een vrij bizarre aanrijding, daarbij kopte nieuwkomer Charles Leclerc de auto van Fernando Alonso. Zonder halo was dat waarschijnlijk met zijn helm gebeurd. De effectiviteit van de halo valt daarom over te twisten. In ieder geval is er tot nog toe niemand in serieuze problemen gekomen door het buizenframe, dus laten we het erop houden dat het allemaal naar behoren werkt.

Zo naar behoren dat meer ‘open racers’ de halo wel zien zitten. Voor het seizoen 2020 van de Indy 500 heeft de Amerikaanse organisatie een deal gesloten met Red Bull Advanced Technologies om de halo ook naar de Amerikaanse open wheelers te brengen. Dank u FIA, maar de Amerikanen laten de halo er iets anders uit zien.

Onder het mom Aeroscreen krijgen de IndyCars een gelikte cabine om de coureurs te beschermen. In die cabine zit een halo verwerkt, zodat je in theorie het beste van twee werelden kreeg. In de F1 heette het prototype van dit halo-alternatief The Shield, al was men er niet louter positief over. F1 moet met een open cabine blijven vinden sommigen, anderen zien het voor zich dat het glas breekt en de scherven meer schade aanrichten dan de bedoeling is.

Hoe dan ook: de IndyCars krijgen het aerodynamische windscherm wel en staan daarmee op visueel gebied (qua cabine dan) 1-0 voor op de F1-auto’s. Vanaf 2020 rijden de nieuwe IndyCars op de ovals, met Aeroscreen, zonder Fernando Alonso.

Met dank aan Bastiaan voor de tip!