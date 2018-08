Red Bull: “Volgend jaar geen Shoey’s voor Ricciardo”

Sliep uit.

Hoewel Ricciardo nog geen meter gereden heeft voor Renault, is de nieuwigheid van zijn overgang naar team geel er al grotendeels af. We hebben de opvallende transfer immers al tot in den treure behandeld. Toch is er nog een aspect aan de switch die onbesproken is en dat is de ongezouten mening van Helmut Marko over Ricciardo’s ‘verraad’.

De Oostenrijker geeft tegenover ServusTV aan dat het toch een schok voor hem was dat de honingdas uiteindelijk niet bijtekende. Hij doet ook uit de doeken hoe dicht Ricciardo daadwerkelijk was bij een verlenging van zijn contract:

We spraken elkaar in Graz op de woensdag voor de Grand Prix van Oostenrijk en werden het met elkaar eens. In Hongarije werd alles nogmaals bevestigd en besloten we het contract te tekenen tijdens de aansluitende test die week. Dat gebeurde echter niet. Op donderdag belde Daniel me op en begon wat te stotteren. Ik vroeg hem ‘ok√© wat is er aan de hand?’. Toen vertelde hij me over de wissel naar Renault.

Marko geeft aan dat hij de beslissing van Ricciardo betreurt, maar ergens ook wel begrijpt. Hij zegt hierover:

Ik vermoed dat hij het vertrouwen in het Honda-project verloren heeft en Renault zal hem ook wel flink wat geld geboden hebben. Ik weet echter zeker dat we in 2019 geen ‘shoey’s’ zullen zien. Toch kan ik ook wel begrijpen dat hij na tien jaar Red Bull een nieuwe uitdaging zoekt. Het is wel echt jammer, want in de race is Daniel een van de besten. Zijn inhaalacties zijn uniek. Tegenstanders hebben niet eens in de gaten dat ze ingehaald worden totdat het te laat is. In de kwalificatie geeft hij wat toe op Verstappen, maar dat maakt hij met zijn race pace weer goed.

Tsja, misschien had Helmut dan toch maar niet zo hard van de daken moeten schreeuwen dat Ricciardo een slechte onderhandelingspositie had en de Ozzie iets meer Kohle moeten bieden. Maar goed daarvoor is het nu te laat.