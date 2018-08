Pflanzgarten! Dit is Audi’s nieuwe Q7-gamma

Opschudding alom. Soort van.

Audi heeft de olie het gamma van de Q7 ververst. De oude zespits diesels met respectievelijk 218 en 272 pk moeten plaatsmaken voor nieuwe zespits diesels met 231 respectievelijk 286 pk. De oplettende lezer heeft het waarschijnlijk al door: deze cijfers kenden we al van de nieuwe Audi A6. Audi’s grijpt de switch aan om de Q7 mee te slepen in de moderne badge-bonanza van het merk. De typeaanduiding ‘3.0 TDI’ moet wijken ten faveure van de badges ’45 TDI’ respectievelijk ’50 TDI’. Beide aggregaten voldoen aan de strenge Europese Euro 6D Temp-uitstootnormen.

Nu we het toch over uitstootnormen hebben: Ingolstadt heeft duidelijk nog steeds volop vertrouwen in diesel. De 45 TDI en 50 TDI zijn (voorlopig) namelijk tevens de enige Q7’s die je kan kopen. De grote SUV van Audi volgt daarmee het voorbeeld van zijn broer van Volkswagen, de Touareg (rijtest).

De SQ7 met 4.0 V8 TDI is, ondanks dat er laatste nog drie aan de Belgische politie werden geleverd, al enige tijd uit het gamma verdwenen. Q7’s op benzine staan helemaal niet op de kaart, dus als je een fullsize-SUV van VAG maar tevens intens geniet van vonkende bougies, dan moet je uitwijken naar de Porsche Cayenne, Bentley Bentayga (rijtest) of Lamborghini Urus.