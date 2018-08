Novitec pakt McLaren 720S bij de lurven

Gelukt, of mislukt?

Het is alweer ruim een jaar geleden sinds McLaren de 720S onthulde. De auto wordt door menig enthousiast gezien als de langverwachte vernietiger van de Ferrari 488 GTB. Een gemakkelijk opgave, daar de Britten blijken te liegen over het vermogen dat de geblazen 4-liter V8 daadwerkelijk produceert. Novitec trekt zich hier niets van aan en voorziet de auto van nóg meer trappelende paarden.

Zoals bij andere McLarens eveneens het geval is, produceert ook de 720S (in theorie) evenveel vermogen als de naam van het beestje aangeeft. 720 pk, dus. Na een goede kietelsessie van Novitec is de 720S echter in staat er tot 86 pk aan extra vermogen uit te blazen. Dit alles door aan de knoppen van de ECU te draaien. Houden we de cijfers van McLaren aan, dan produceert de auto nu ongeveer 800 pk. Echter, houden we de cijfers van de hierboven genoemde ‘onderzoekers‘ aan, dan kan de 720S zomaar 900 pk aan boord hebben. Novitec houdt de prestatiecijfers voorlopig nog even voor zichzelf, maar zeker is dat de bolide een angstaanjagend snelle bolide is.

Over angst gesproken, Novitec heeft de McLaren een ander uitlaatsysteem gegeven. Deze is niet alleen enorm luidruchtig, hij spuwt ook nog eens vuur! Daarnaast voorziet de tuner de 720S van een aerodynamisch pakket. Hiertoe behoren o.a. de koolstofvezel accenten, Inconel of roestvrij stalen onderdelen, uitvergrote bumpers, een dikke diffuser en nieuwe onderdelen voor de ophanging.

Novitec heeft nog geen prijskaartje gehangen aan hun kijk op de rappe bolide uit Groot-Brittannië.