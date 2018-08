Marko: “Verstappen gaat niet over teamgenoot”

Marko laat zien wie de baas is.

Daniel Ricciardo heeft iedereen die de F1 een warm hart toedraagt een dienst bewezen met zijn onverwachte overgang naar Renault. Althans, op de lange termijn zijn de gevolgen van de move uiterst onzeker, maar op de korte termijn heeft de Australiër de sport weer vol in de schijnwerpers gezet in deze zomerpauze. Het grote speculeren over welke coureur bij welk team zal eindigen is volledig losgebarsten. Daarbij gaat het ook over de stoeltjes in het midden en de staart van het veld, waar de overname van Force India door Lawrence Stroll eveneens een rol in speelt. Maar het spannendste is waarschijnlijk de vraag wie het zitje van Ricciardo bij Red Bull Racing inneemt.

De reden hiervoor is, zeker voor ons Nederlanders, tweeledig. Ten eerste is Red Bull Racing op basis van dit jaar simpelweg het beste team op de grid waarbij het nu zeker is dat er stoeltje vrijkomt. Mercedes heeft Bassie en Adriaan al bevestigd voor volgend jaar en bij Ferrari zou er nog iets kunnen gebeuren, maar dat is nu nog niet duidelijk. Bovendien lijkt het slechts een keuze te zijn tussen Raikkonen en Leclerc bij team rood, afgezien van een wild gerucht dat Alonso er alles aan zou doen zijn terugkeer-trilogie af te maken door na zijn comebacks bij Renault en McLaren ook nog een keer voor Ferrari uit wil komen. Dat zien we echter niet gebeuren. Lang verhaal kort: het Red Bull-zitje is voor de meeste coureurs een gewilde prooi.

De tweede reden waarom we met argusogen naar de ontwikkelingen kijken, is dat de man die er met de buit vandoor gaat de teamgenoot wordt van niemand minder dan onze Max. Max zal dus voor de derde keer in zijn carrière de samenwerking/strijd aan moeten gaan met een andere coureur. Tenminste, tenzij Red Bull Racing eigenlijk doet wat gewoon het plan was, namelijk Sainz terughalen binnen de eigen gelederen. Want was Sainz niet altijd al ‘plan B’ voor het geval Ricciardo zou vertrekken toen hij voor dit jaar ‘uitgeleend werd’ aan Renault? Volgens ons wel.

Nu het daadwerkelijk zo ver is, lijkt het pendulum zich enigszins in het voordeel van Toro-Rosso man Pierre Gasly te bewegen. Dat ligt niet alleen aan het feit dat Gasly dit jaar een paar aardige races gereden heeft, noch aan het feit dat hij lekker ligt bij Red Bulls toekomstige motorenpartner Honda. Er zit namelijk ook wat ‘pijn’ tussen Sainz en Verstappen sinds de twee iets meer dan een jaar teamgenoten waren bij Toro Rosso. Sterker nog: de promotie van Max naar Red Bull Racing werd naar verluidt deels ingegeven door de ‘onwerkbare’ situatie die bij het opleidingsteam was ontstaan. Niet alleen de rijders zelf, maar ook hun respectievelijk achterbannen zouden zich regelmatig aan elkaar ergeren.

In dat opzicht lijkt een hereniging tussen Sainz en Verstappen dus een risico. De Spaanse media begon al snel met het slijpen van de messen: Max zou de komst van Sainz willen tegenhouden!!1! De Nederlander zou liever ‘lay up’ Gasly naast zich hebben, zoals ook HAM en VET een situatie gecreëerd hebben waarbij ze in principe weten dat ze niks hoeven te vrezen van hun secondanten.

Helmut Marko heeft het inmiddels noodzakelijk geacht te reageren op deze verhalen. In gesprek met Diario Sport geeft de Oostenrijker aan dat ‘alleen Red Bull bepaald wie er voor het team mag rijden’. Nou zouden Ferrari en Mercedes dergelijke uitspraken ook kunnen doen over Vettel respectievelijk Hamilton, maar misschien mogen we Marko’s woorden met iets minder korreltjes zout nemen. Immers het invullen van de poppetjes ís min of meer alles wat hij doet bij Red Bull Racing. Los van met Max babbelen als die zich wat eenzaam voelt dan.

Persoonlijk zie ik in ieder geval wel liever Sainz dan Gasly plaatsnemen naast Max. Tuurlijk, we hopen dat Max een boel wint, maar laat ‘m er alsjeblieft wel voor vechten. Van een paar van die inhoudsloze kampioenschappen binnenhalen met een superieure auto en een wingman als teamgenoot wordt immers niemand echt warm. Toch?