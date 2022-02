We hebben een verrassing voor vandaag! De Red Bull voor 2022 TOCH compleet anders. Hij wijkt flink af.

Het mooie van grote wijzigingen in een sport reglement is dat de status quo mogelijk verandert. Dat is in elk geval wat de bedoeling is. Na jaren Mercedes-dominantie is de lol er bij de F1 natuurlijk wel een beetje af. Als de regels nauwelijks wijzigen, kan het winnende team gewoon weer voort borduren op zijn voorsprong.

Natuurlijk, je moet het als team natuurlijk wel even voor elkaar boksen, maar met het talent van de ontwerpers, de snelheid van Hamilton en het fanatisme van Toto Wolff, kun je dus jarenlang zo de sport domineren.

Red Bull voor 2022

Maar het mooie is, dat er soms teams zijn die een konijn uit de hoge hoed weten te toveren. In 2009 was dat Brawn GP, we hopen uiteraard dat het dit jaar Haas wordt. Oh, en Red Bull natuurlijk. We hadden al een presentatie van het team van Max Verstappen gezien. Dat bleek echter een schetsje dat de hond van Adrian Newey had gemaakt tijdens puppycursus.

Vandaag rijdt Red Bull namelijk zijn testrondjes op Circuit Barcelona-Catalunya en wat blijkt: de Red Bull R18 is compleet anders. De auto is compleet anders dan verwacht en dus een enorme verrassing.

Zeer bijzondere sidepods

Het gaat bij de Red Bull voor 2022 met name om de sidepods en de ruimte eronder. Het lijkt een beetje wat Alpine in gedachte had, maar dan iets extremer. Ook heeft RB18 pushrods aan de achterzijde (dat McLaren bijvoorbeeld ook toepast dit jaar).

Om even een beeld te geven, hieronder hebben we de foto’s van de auto die Red Bull aanvankelijk vrijgaf. Toch een compleet andere auto:

Op moment van publiceren zijn er 76 ronden gereden door Verstappen, tot nu toe het meeste van alle coureurs.

Imagecredits: Red Bull Content Pool.