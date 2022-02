Supra GT4 Edition 50 is lekker hardcore

Deze Toyota Supra GT4 Edition 50 is eigenlijk hoe je ‘m wil hebben.

De Toyota Supra is een van de laatste Mohikanen. Het is namelijk een coupé voor enigszins aanvaardbare prijs, een lekker romige zes-in-lijn motor en achterwielaandrijving. Toegegeven, er zijn wat BMW-invloeden, maar is dat zo erg? In tijden dat 1 en 2 Series voorwielaandrijving hebben, is het namelijk goed om te zien dat Toyota in elk geval het goede concept kopieert.

Het enige dat je de Supra kunt ontzeggen is dat ‘ie wel iets scherper mag zijn. Vergis je niet, het is een raszuivere sportcoupé, maar je merkt aan alles (motor, onderstel, bak) dat er ruimte is voor meer.

Supra GT Edition 50

Dat bewijst deze Toyota GR Supra GT4 50 Edition. Dat is een extra kale en hardcore versie van de gewone Supra. De auto is ontwikkeld in samenwerking met Gazoo Racing.

De GT4 is de instap-raceauto van de Toyota Supra en is behoorlijk succesvol gebleken. Van de 250 races waaraan men deelnam, wonnen de klantenraceteams uiteindelijk er 37. Toyota racet er niet zelf mee, maar je kunt de auto kopen en meedoen aan diverse GT4-kampioenschappen.

Alle mogelijk upgrades

Speciaal om deze successen te viern, is er dus deze Toyota Supra GT4 Edition 50. Het is de 50e GT4-raceauto die Gazoo Racing bouwt. En men gaat sowieso door tot 56. Er worden er namelijk zes van gebouwd. Daarvan gaan er twee naar Azië, twee naar Europa en ten slotte twee naar Noord-Amerika.

De Edition 50 onderscheidt zich met extra badges en alle mogelijk GR upgrades. Welke dat precies zijn, zegt Toyota dan weer niet. Wel meldt Toyota dat je 175.000 euro mee moet nemen om er eentje te mogen kopen. Het enige nadeel is dat het nog steeds een raceauto is. Als Toyota de scherpe kantjes eraf haalt en ‘m straatlegaal maakt, heb je de ideale opvolger voor de BMW M Coupé. Of de Supra RZ, uiteraard.

