Populaire Youtuber sterft bij poging 300 km/u te rijden op motor

Een populaire Youtuber met meer dan een miljoen abonnees is gestorven terwijl hij zijn Kawa tot de max pushte.

Youtube bestaat nu bijna twintig jaar en is in die tijd uitgegroeid tot een platform wat ons versteld laat staan van wat er in de wereld allemaal mogelijk is. Media is gedemocratiseerd en iedereen kan journalistje spelen. Van kattenvideo’s tot hele enge propaganda en alles wat er tussen zit, je vindt het allemaal op de website voor video’s. Voor veel mensen is het zelfs een manier geworden om een ‘beroep’ te hebben. Zij vermaken ons met gave avonturen, gekke stunts of epische skills.

Zoals met alles, kan het ook allemaal een beetje te ver gaan op zoek naar kliks. Dat is andermaal gebleken met de dood van Youtuber Pro Rider 1000. Deze Indiase jongeman van 25 is namelijk overleden toen hij zijn Kawasaki richting de 300 kilometer per uur trachtte te vlammen op de openbare Indiase weg.

Met een snelheid die vermoedelijk inderdaad dichtbij de ‘driehonderd’ zal hebben gelegen, heeft Agastay Chauhan, zoals Pro Rider 1000 echt heette, een bermscheiding geraakt. Naar verluidt zijn er daadwerkelijk live beelden van de crash. Maar die hebben we zelf niet bekeken. Je kan je wel een redelijke voorstelling maken van wat er gebeurt bij zo’n klapper. Hieronder kan je wel zien dat de video’s meestal al een ‘randje’ hadden.

De dood van de jonge Kawa-rijder heeft uiteraard weer de nodige discussie aangezwengeld. Pro Rider 1000 kreeg vooral kliks en likes vanwege zijn gevaarlijke gedrag en stimuleerde dat ook zelf. ‘Geef me 10.000 duimpjes omhoog en ik tik de limiter aan in de vijfde versnelling’ en dat soort werk. In het grote India (en de wereldwijde wereld) was het kennelijk voldoende voor ruim een miljoen volgers.

Die volgers moeten echter nu uitwijken naar de volgende waaghals. Op verschillende media is er in comments niet veel medelijden waarneembaar voor Agustay. Met zijn gedrag bracht hij immers niet alleen zichzelf maar ook anderen in gevaar. Maar goed, wij oordelen niet zo snel bij autoblog. Tenzij het om milieugekkies gaat. Hoe dan ook is het een tragedie dat er weer een jong leven verloren is gegaan. Waarvan akte.