Red Bull’s nieuwe F1-motorhome is krankzinnig groot

Werp een blik op het Holzhaus!

Voor de Grand Prix van spanje keert de Formule 1 voor de eerste maal dit seizoen terug naar Europa. Zoals ieder jaar betekent dit dat de verschillende teams hun motorhomes meenemen naar de paddock. Enkele teams hebben hun rondreizende hoofdkwartier een kleine upgrade gegeven. Red Bull blijft trouw aan zijn wortels en pakt het, zoals gebruikelijk, groots aan.

Voor het eerst sinds 2005 ontbreekt in de Formule 1-paddock het welbekende Red Bull Energy Station. Het herkenbare motorhome moet het veld ruimen voor het gloednieuwe Holzhaus, wat letterlijk houten huis betekent. In vergelijking met zijn voorganger is het Holzhaus meer dan een kwart groter. De vloeroppervlakte is een breinbrekende 1.221 vierkante meter. Als gevolg is er ruimte voor meer personeel en journalisten, evenals blikjes. Het Holzhaus kan in minder dan twee dagen worden opgebouwd.

Het nieuwe motorhome, vervaardigd uit duurzaam Oostenrijks hout, biedt uiteraard niet alleen plaats aan het Formule 1-team van Red Bull. Het Italiaanse zusterteam Toro Rosso zal het motorhome net als in het verleden delen met Red Bull. Honda’s logo, motorenleverancier van de beide equipes, pronkt op de voorzijde van het Holzhaus.