Hier is de Volkswagen ID.3

Officeel, met veel specs en goede foto's!

Volkswagen heeft zojuist bijna volledig de doeken getrokken van zijn eerste auto uit de nieuwe, volledig elektrische ID-lijn. De Duitse autofabrikant begint zijn sprong in de wereld van EV’s naar eigen zeggen waar het het beste presteert: in de compacte klasse. Dit is ‘m dan, de ID.3.

Hoewel Volkswagen ons tot de IAA in Frankfurt laat wachten voordat het de ID.3 in zijn volledigheid zal onthullen, kan het vandaag alvast wel een groot aantal details over de auto met de wereld delen.

Een van de belangrijkste aspecten van de elektrische auto kon Volkswagen gelukkig vandaag al belichten. De ID.3 komt met drie aandrijflijnconfiguraties op de markt. De verschillende batterijopties geven de EV een rijbereik van tenminste 330 kilometer tot en met maximaal 550 kilometer. De middelste optie brengt de bestuurder volgens WLTP-cijfers 420 kilometer ver. Hoe groot de batterijpakketten zijn is vooralsnog niet duidelijk.

Zoals wij gisteren al wisten te melden, is de ID.3 vanaf vandaag te bestellen. Volkswagen laat echter weten dat niet alle varianten te koop zijn. In eerste instantie komt het merk namelijk met de zogenaamde ID.3 1ST (first). Het speciale model komt in een oplage van 30.000 stuks op de markt. Wie er een wil reserveren, kan zich vanaf vandaag opgeven via een speciale website en kan daar 1.000 euro overmaken naar Volkswagen. De First Edition is voorzien van de middelste batteroptie en komt zodoende 420 kilometer ver op één lading. Volkswagen zegt dat hij minder dan 40.000 euro moet kosten. Overigens kunnen reserveerders van de ID.3 1ST het eerste jaar gratis opladen bij het IONITY-netwerk, tot maximaal 2.000 kWh.

Wie eerst de kat uit de boom wil kijken, kan de ID.3 vanaf volgend jaar op de kop tikken. De goedkoopste uitvoering kost volgens Volkswagen minder dan 30.000 euro, terwijl de prijs van het topmodel onder de 50.000 euro moet blijven. Volkswagen zal jaarlijks 100.000 exemplaren van de ID.3 produceren.