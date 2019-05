Audi geeft MotoGP-ster ‘wildcard’ voor twee DTM-races

Dit zien we graag vaker gebeuren!

De Italiaanse MotoGP-ster Andrea Dovizioso heeft een geweldige uitdaging gekregen. De Ducati-rijder is door concerngenoot Audi opgetrommeld en mag begin juni twee wedstrijden plaatsnemen achter het stuur van de nieuwe Class 1 Audi RS5. Op het circuit van Misano zal Dovi als wildcardrijder zijn geluk mogen beproeven, tussen zeventien ervaren coureurs.

Dovizioso krijgt in twee wedstrijden de kans om te laten zien wat hij in huis heeft als het aankomt op vier wielen. De Italiaan, die geboren is nabij het circuit waarop hij 8 en 9 juni aan de start zal verschijnen van twee DTM-races, heeft gedurende zijn carrière namelijk vrijwel alleen op motoren gereden. Met succes, welteverstaan: de fabrieksrijder van Ducati werdd in 2004 kampioen in de 125cc-klasse en eindigde de afgelopen twee jaar als tweede in het klassement van de MotoGP, achter Marc Marquez.

Hoewel het voor Dovizioso in zekere zin een regelrechte vuurdoop zal worden, krijgt de MotoGP-rijder wel de tijd om aan de ruim 610 pk sterke Audi RS5 DTM te wennen. Dovi nam enkele dagen geleden plaats achter het stuur van de raceauto tijdens een test bij Audi’s Motorsport Centre. Aan het einde van de maand zal hij met de RS5 afreizen naar Misano om daar zijn eerste meters te maken. Het circuit kent hij gelukkig wel. Sterker: vorig jaar won hij er nog op twee wielen.

Het is niet de eerste keer dat de DTM wildcardrijders toelaat tot zijn wedstrijden. Vorig jaar, bijvoorbeeld, namen Alex Zanardi en Sebastien Ogier deel aan respectievelijk de wedstrijden op Misano en de Red Bull Ring. Dovizioso neemt de plaats van Pietro Fittipaldi in bij WRT Team Audi Sport.