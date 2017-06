Red de Hellcat! Rode helkat land niet op zijn pootjes

Of 'ie wel negen levens heeft dat betwijfelen we.

Misschien dat ze er in Oost-Europa nog wat mee kunnen? Enfin, onlangs bracht collega @willeme je al een triestig verhaal van een blauwe Hellcat die na 18 mijlen onder zee het loodje heeft gelegd. Dit exemplaar is wat dat betreft iets verder gekomen, maar met slechts 7.987 mijl op de teller is ‘ie nog steeds op veel te jonge leeftijd van ons heengegaan.

In het hierboven genoemde artikel schreef @willeme al de profetische woorden:

“Je kan er gif op innemen dat een groot aantal Hellcats vroegtijdig hun Waterloo gaan vinden in een greppel, om een boom of tegen een andere Hellcat.”

Zoals meestal het geval is bij profetische woorden, blijken ze achteraf gezien dus bewaarheid te worden. 707 pk, een vriendelijk prijskaartje, relatief dunne bandjes, het is een cocktail waar elke Health & Safety-brigade van over zijn nek gaat.

Hoe het met de nek(ken) van de inzittende(n) is afgelopen is ons niet bekend. De auto zit wel érg flink in de kreukels, dus misschien willen we het ook niet weten. Neemt niet weg dat het wrak te koop wordt aangeboden. Op Copart kan je bieden op het stuk schroot.