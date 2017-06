Seinfeld verpatst een Porsche 911 GT3 RS

De comedian zet zijn garage sale volop door.

Als autoliefhebber ben je waarschijnlijk wel bekend met Jerry Seinfeld. In de jaren ’90 vergaarde de comedian een fortuin met de succesvolle show Seinfeld. Sommige mensen die verder verrassend normaal zijn vinden deze TV-serie de beste uitvinding sinds het gesneden brood. Ik vond er zelf doorgaans geen hout aan. Maar goed dat zal aan mij liggen.

Persoonlijk ben ik dan ook meer bekend met Jerry vanwege het feit dat hij zijn TV-Dollars omzette in een ontzettend grote verzameling Porsche’s. Naar verluidt waren het er ooit zo’n veertig tot vijftig stuks, waaronder bijvoorbeeld een 917 K uit de film Le Mans en een 918 Spyder. Dat de Amerikaan een fan van auto’s is blijkt ook uit zijn recentere show Comedian’s in cars getting coffee. Ook een show die ik ondanks de cars niet om aan te gluren vind, maar dat terzijde.

Enfin, de laatste jaren horen we van Jerry juist steeds vaker berichten dat hij zijn geliefde Porsche’s verkoopt. Vorig jaar deed hij bijvoorbeeld al drie pareltjes van de hand en later ginger er nog eens zestien(!) Porsche’s de deur uit.

Heeft Jerry de coins hard nodig? Denkt hij dat dit het juiste moment is om te cashen voordat de bubbel barst? Hoe dan ook gaat de grapneus nog even verder met het kortwieken van zijn collectie. In augustus kan je bij RM Auctions een GT3 RS van de comediant kopen. Het gaat om een witte 997.1 uit 2006. De prijs is nog niet bekend, maar net als de shows van de humor-pantalon zal deze ongetwijfeld geen laughing matter zijn.