Koop Ayrton’s oude kloffie en wordt een circuit-tijger

Draag dit pak en je motor heeft direct 5 pk extra.

De man, de mythe, de legende Ayrton Senna staat bekend om zijn iconische gele helm, maar één jaar in zijn F1-carrière had hij ook een knalgeel pak aan. Het jaar was 1987 en Ayrton reed zijn derde en laatste seizoen voor Lotus. De Lotussen van 1985 en 1986 waren nog voorzien van de iconische John Player Special-livery, maar de 98T uit 1986 was wat dat betreft de laatste der Mohikanen. In 1987 kwam de 99T aan de start, gehuld in de gele livery van Camel. De pakken van de coureurs werden daar uiteraard op aangepast.

Het was niet de enige ingrijpende verandering voor Team Lotus dat jaar. Voor de nodige power werd de Renault-krachtbron achterin vervangen door een turboblok van Honda. Zo ontstond in de F1 voor het eerst de combinatie van Senna en Honda. De knotsgekke turbomotoren waren in 1987 al on the way out in de F1, maar Honda ging nog even stug door met het concept tot het bittere einde in 1988. Dat zou de Japanners geen windeieren opleveren, want in beide jaren werd het kampioenschap gewonnen.

In 1987 gebeurde dat echter niet door Senna in de Lotus-Honda, maar door Nelson Piquet in de Williams-Honda. Williams bleek de snellere auto gebouwd te hebben. Senna en Prost (in de McLaren-TAG aka McLaren-Porsche) bleven aan het begin van het seizoen in de buurt van de Williamsen, maar uiteindelijk mondde het toch uit in een tweestrijd tussen Piquet en Mansell. Mansell won zes races, Piquet slechts drie stuks. Doch omdat de Brazo constanter was, pakte hij zijn derde titel.

Tussen al het Williams-geweld door wist Senna twee races te winnen in het geel. Een daarvan was uiteraard de Grand Prix van Monaco (zijn eerste van zes overwinningen in Monaco). De andere overwinning kwam eveneens op een stratencircuit, namelijk dat van Detroit. Los van de twee overwinningen wist Ayrton dat jaar nog zes maal het podium te behalen. Naar verluidt stond hij in alle gevallen in het te koop aangeboden racepak op het ereschavot.

Het gele pak in kwestie wordt in mei geveild door RM Sotheby’s in Monaco. Ter vergelijking: in 2014 werd een pak van Senna uit 1991 geveild voor 55.575 Euro. Ik zou het kopen, maar AB’s CAO is daar niet royaal genoeg voor. Plus Ayrton was maar 1,75 meter lang, dus ik pas er niet in. Aan jullie de eer dus. De brandende vraag is echter: als je het pak zou kunnen bemachtigen, zou je het dan ook echt durven dragen op trackdays, of is dat echt douchebag-level 11?