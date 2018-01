De overheid misbruikt de WTLP-cyclus om geld te roven

WTLP staat op het MinFin niet voor Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, maar voor Wij Toucheren Loeiveel Poen.

De zure regenbui hing al lange tijd in de lucht. De grote mogendheden hadden iets nieuws bedacht om de wereld te redden van de grote boze auto. De laffe NEDC-testcyclus heeft afgedaan. Bij alle auto’s die sinds 1 september 2017 op de markt zijn verschenen, moet de officiële uitstoot gebaseerd worden op de nieuwe, strengere WLTP-cyclus. Oudere auto’s ontspringen de dans niet: vanaf 1 september 2018 moeten ook auto’s die al op de markt waren op 1 september 2017 eraan geloven.

Deze kille feiten gaven doorgewinterde Nederlandse autoliefhebbers al snel koude rillingen. We leven immers in het enige Europese land waar ‘de BPM’ volledig afhankelijk is van de CO2 uitstoot. In een land bovendien waar de auto als melkkoe tot bloedens toe uitgemolken wordt en we al 27 jaar wachten op ons kwartje van Kok. Zodoende kon de overgang van de NEDC naar de strengere WLTP-verbruikscyclus maar één ding tot gevolg hebben: nóg duurdere auto’s.

Uiteraard, RAI Vereniging, de European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), ze stelden allemaal dat het hoogst oneerlijk zou zijn als klanten opeens geconfronteerd zouden worden met hogere prijzen door een ‘papieren wijziging’. En ook de overheid stelde ons gerust: nieuwe WLTP-waardes zouden voor de belasting omgerekend worden tot NEDC-waardes met behulp van het Europese rekenmodel co2mpas. Mochten er desondanks toch ‘ongewenste’ effecten optreden zouden er maatregelen komen om die te compenseren.

Doch de proof of the pudding is in the eating. En zoals zo vaak blijken ze ons toch weer gewoon keihard voorgelogen te hebben in Den Haag. JATO Dynamics nam een steekproef van 25 verschillende modellen en komt tot de conclusies die de realisten onder ons al verwacht hadden. De meeste auto’s worden duurder, gemiddeld zo’n zes procent. Maarten Palthe van JATO zegt:

Het aantal modellen dat een daling laat zien is sterk in de minderheid.

Sommige auto’s worden zelfs flínk duurder, zoals de BMW X5 xDrive30d. Deze dikke SUV (rijtest) kostte vorig jaar nog een kleine 87 mille, doch nu moet je er ruim 102 mille voor betalen. Dit is nog eens extra zuur omdat de auto relatief weinig schadelijke NOx-gassen uitstoot, maar dat maakt voor de belasting niks uit.

Het zijn overigens niet alleen P.C. Hooft-tractors die nadeel hebben van de prijsstijgingen. Ook een Peug 308 SW met één-punt-twee wordt zomaar dik 2.000 Euro duurder. Let wel, in al deze prijsstijgingen is het omrekenen van de uitstootwaardes naar virtuele NEDC-cijfers reeds meegenomen. Met andere woorden: de omrekentool ‘werkt niet’. Niet vanuit de kant van de klant bekeken tenminste. Het MinFin denkt hier stiekem wellicht anders over.

Inmiddels hebben we al enkele persberichten in onze brievenbus gekregen van onder andere Volvo en BMW, die claimen dat zij de ongewenste prijsstijgingen van sommige modellen voorlopig zelf compenseren. Dit in de hoop dat de overheid spoedig met de beloofde maatregelen komt om de ‘onbedoeld gestegen’ prijzen weer iets omlaag te brengen.

Of dit laatste echter realistisch is, valt te betwijfelen. Belangenorganisaties RAI Vereniging en BOVAG zitten naar eigen zeggen al een tijdje om de tafel met de overheid, maar voorzien nog geen oplossing op korte termijn. Zelfs prinsjesdag 2018 zou volgens ingewijden al optimistisch zijn. Of een tijdelijke aanpassing op dat moment überhaupt nog zin heeft, is maar de vraag. In 2019 worden er namelijk nieuwe CO2-tabellen ingevoerd op basis van de WLTP-cyclus. Het ziet er sterk naar uit dat we in 2018 met zijn allen dus lekker door blijven betalen…